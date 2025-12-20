Ароматная звезда осени: как растет в Украине айва и почему она нужна в каждом саду

Этот фрукт не является экзотикой. Но почему же его так мало выращивают в украинских садах?

Конечно, самыми распространенными плодовыми деревьями в нашей стране являются яблони и груши. Но не стоит проходить мимо их ближайшей родственницы — айвы, которая может похвастаться массой достоинств.

Итак, айва начинает плодоносить на 3-4 год после посадки, со временем наращивая объемы урожая. Созревают ее плоды в сентябре-октябре, после чего их укладывают на дозревание. Они становятся ярко-желтыми, источают чудесный аромат, из-за чего искушенные гурманы обожают добавлять ломтики айвы в чай, а также варить компоты.

Что делают из айвы: джем, варенье, сухофрукты. Айва прекрасно жарится на сливочном масле, добавляется в пироги, запекается и тушится. Только в сыром виде ее употреблять нежелательно из-за раздражающего воздействия на горло и пищевод.

Ухаживать за айвой легко: она устойчива к засухе и морозам. Пара обработок от болезней и вредителей — и вуаля: яркие плоды на зависть соседям буквально облепливают дерево.

Среди лучших проверенных сортов айвы нужно назвать следующие: Мир, Отличница, Мария, Чемпион и другие.

Айва, урожай 2025, Днепропетровская область

