Ароматная звезда осени: как растет в Украине айва и почему она нужна в каждом саду
Этот фрукт не является экзотикой. Но почему же его так мало выращивают в украинских садах?
Конечно, самыми распространенными плодовыми деревьями в нашей стране являются яблони и груши. Но не стоит проходить мимо их ближайшей родственницы — айвы, которая может похвастаться массой достоинств.
Итак, айва начинает плодоносить на 3-4 год после посадки, со временем наращивая объемы урожая. Созревают ее плоды в сентябре-октябре, после чего их укладывают на дозревание. Они становятся ярко-желтыми, источают чудесный аромат, из-за чего искушенные гурманы обожают добавлять ломтики айвы в чай, а также варить компоты.
Что делают из айвы: джем, варенье, сухофрукты. Айва прекрасно жарится на сливочном масле, добавляется в пироги, запекается и тушится. Только в сыром виде ее употреблять нежелательно из-за раздражающего воздействия на горло и пищевод.
Ухаживать за айвой легко: она устойчива к засухе и морозам. Пара обработок от болезней и вредителей — и вуаля: яркие плоды на зависть соседям буквально облепливают дерево.
Среди лучших проверенных сортов айвы нужно назвать следующие: Мир, Отличница, Мария, Чемпион и другие.
