Каждый в Украине может выращивать хурму - надо знать только одну хитрость

Как укрыть хурму от морозов, интересуются многие садоводы. Чтобы это экзотическое дерево спокойно перезимовало, следует правильно его укрыть.

Хурма считается экзотическим плодом, но в условиях глобального потепления эта экзотика стала доступна украинцам. Вот только многие до сих пор страшатся ее садить, считая, что хурма не способна пережить украинские морозы. И совершенно напрасно.

Начнем с того, что есть сорта хурмы, которые способны выдерживать 30-37 градусов мороза. Но в последние годы таких температур практически не знают даже жители самых северных регионов Украины.

Важно: сорта хурмы, которые нужно укрывать только первые 2-3 года, пока они вступят в силу:

Хурма виргинская (морозостойкость до минус 35) и гибриды на ее основе:

Прок (морозостойкость минус 30)

Мидер (морозостойкость минус 30)

Гигант или Янтарная гигант (до минус 35).

Далее следуют сорта хурмы, которые могут похвастаться морозостойкостью на уровне минус 25-27 градусов. Это Никитская бордовая, Дар Софиевки, Божий дар и пр. От виргинской они отличаются более крупными плодами и более низким уровнем терпкости. Да, они вкуснее и крупнее, но с ними придется повозиться, чтобы укрыть на зиму. Впрочем, все просто.

Хурма Дар Софиевки, вкусная и неприхотливая. Фото из Днепропетровской области, 2025 год

Как укрыть хурму на зиму — самый проверенный, простой и надежный способ

Вокруг деревца расставить колышки деревянные или из арматуры, у кого что есть, высотой с саженец.

Вокруг колышков обмотать белое агроволокно плотностью минимум 50 грамм на метр так, чтобы между стволом деревца хурмы был воздух, примерно радиус 20-30 см от ствола. Да, именно воздушная прослойка является хорошей защитой от понижения температур. Укрепить агроволокно веревкой.

Снаружи слегка прикопать снизу землей, чтобы агроволокно хорошо держалось, а снизу не поддувало.

В таком виде хурма отлично перезимует и на следующий год порадует вас вкусными плодами

Как ранее писал "Телеграф", хурма это не единственное экзотическое растение, которое уже может расти в Украине — наш климат сейчас отлично подходит и для выращивания инжира.