Климат в Украине уже позволяет выращивать инжир: лайфхак, как получить шикарные плоды

Инжир не нужно обрабатывать от вредителей, он растет без "химии"

С недавних пор щедрая украинская земля позволяет произрастать не только привычным культурам. Тенденции глобального потепления сделали возможным выращивание такой экзотики как инжир, отведать который можно практически по всей территории страны. Впрочем, проще всего это будет сделать садоводам южных и центральных областей.

Что нужно знать:

Инжир в Украине практически не болеет и не имеет вредителей, то есть отпадает необходимость химических обработок, это экологически чистая продукция

Эти деревья могут плодоносить дважды в год. На побегах прошлого года летом созревают бребы, а затем ближе к концу лета и осени настает черед собирать фиги

Главная проблема для инжира — зимовка, но при эффективном подходе это легко решается

Инжир или смоковницу издавна вместе с виноградом и гранатом называют пищей богов. И не зря. О пользе этих плодов для сердечно-сосудистой системы, для кожи, для омоложения организма в целом можно говорить много и долго. Инжир очень любят дети, ведь в нем нет косточек или семечек, это чистая мякоть, причем не слишком сладкая. Кроме плодов, используются также листья инжира, из которых делают чаи, настойки, компрессы.

Главный лайфхак для выращивания инжира в Украине: после посадки молодого саженца необходимо прищипнуть основную точку роста, чтобы он дал боковые побеги. В результате мы должны получить не дерево, а куст. Именно такая формировка позволяет легко укрыть инжир на зиму, аккуратно и медленно пригнув побеги к земле, после чего сверху остается только накинуть агроволокно (в несколько слоев) и закрепить его с помощью подручных средств.

Инжир весьма полезен для здоровья. Плоды могут похвастаться наличием антиоксидантов, клетчатки и калия, они имеют противовоспалительные, антибактериальные и даже антивирусные свойства.

Инжир это очень вкусно) На фото Желтый узбекский.

Для выращивания в Украине рекомендуются такие сорта инжира, как Брунсвик, Желтый узбекский, Руж де Бордо, Сары Апшеронский, Турецкий коричневый, Крымский черный и другие. Их морозоустойчивость составляет около 20 градусов по Цельсию.

Крымский черный инжир

Турецкий коричневый инжир

Вырастить инжир совсем несложно и самостоятельно, из хорошо вызревших черенков. Об этом мы поговорим в следующий раз.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про четыре этапа и лайфхак, как подготовить виноградник к зиме.