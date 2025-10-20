Подкармливаем яблони и груши: ТОП-4 лучших осенних удобрений

Есть четыре эффективных удобрения, которые помогут деревьям благоприятно пройти зимний период и с новыми силами вступить в следующий сезон

Сняв один урожай яблок, следует сразу начать заботиться о том, чтобы получить следующий. А чтобы получить вкусные и полезные плоды, необходимо обеспечить деревья полноценным питанием. Кто-то опрометчиво скажет, что зимой деревья спят. Верно, но удобрениям тоже необходимо время, несколько месяцев, чтобы постепенно попасть в зону корней, в форме, удобной для усвоения.

Когда и чем нужно удобрять

Подпитка деревьев проводится за две-три недели до наступления заморозков. Плодовым деревьям будет полезны органические и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения: акцент на фосфор и калий

"Минералка"- очень удобный способ восполнить у яблонь силы, потраченные на урожай. Осенью не следует использовать азотные удобрения , которые за зиму просто выветрятся и уйдут в никуда. А вот фосфор и калий растворяются долго, как раз к весне они окажутся в доступности для корней.

Фосфор несет ответственность за обмен веществ и развитие корневой системы у растений, а калий — за вызревание побегов, за накопление сахаров и тд. Если у яблони будет все необходимое, только тогда ее урожай будет вкусным и ароматным, ведь все взаимосвязано.

Итак, используем суперфосфат из расчета 50-100 грамм и калимагнезию или сульфат калия — аналогично 50-100 грамм на дерево. Причем для яблонь и груш меньшего возраста дозировка будет ниже, и наоборот, чем старше дерево, тем больше удобрений ему требуется.

Груша мускатная сорт Бере Боск — шикарная и неприхотливая

Органические удобрения: перегной (компост) и зола

Органика способна заменить минеральные удобрения, хотя и требует увеличенных трудозатрат. Ведь нужно рассыпать по ведру старого перегноя на квадратный метр кроны плюс примерно по лопате золы с последующей перекопкой. Впрочем, тяжелый физический труд со временем компенсируется богатым урожаем, поэтому повозиться все-таки стоит.

Преимущества органики: это естественный природный продукт с большой палитрой ценных макро и микроэлементов. Использование органических удобрений повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру, воздухо- и водопроницаемость. Повышается качество почвенной биоты, накапливается гумус и все это без вреда для экологии.

Айва — близкая сестричка яблони, удобряется аналогично

Как удобрять яблони и груши осенью

Удобрения рассыпаются по приствольному кругу дерева, после чего происходит перекопка с удалением корней сорняков. Далее нужно обильно полить. Особенно полив важен в тех регионах, где летом была засуха, а зимой выпадает мало снега.

Так, вырастить яблоню и наслаждаться вкусными плодами — просто, стоит только захотеть, не правда ли?

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезать розы осенью, чтобы на следующий год они радовали цветением.