Ароматна зірка осені: як росте в Україні айва і чому вона потрібна у кожному саду

Цей фрукт не є екзотикою. Але чому його так мало вирощують в українських садах?

Звичайно, найпоширенішими плодовими деревами в нашій країні є яблуні та груші. Але не варто проходити повз їхню найближчу родичку — айву, яка може похвалитися масою переваг.

Отже, айва починає плодоносити на 3-4 рік після посадки, згодом нарощуючи обсяги врожаю. Дозрівають її плоди у вересні-жовтні, після чого їх укладають на дозрівання. Вони стають яскраво-жовтими, випромінюють чудовий аромат, через що досвідчені гурмани люблять додавати скибочки айви в чай, а також варити компоти.

Що роблять із айви: джем, варення, сухофрукти. Айва чудово смажиться на вершковому маслі, додається до пирогів, запікається і тушкується. Тільки в сирому вигляді її вживати небажано через подразнюючий вплив на горло і стравохід.

Доглядати за айвою легко: вона стійка до посухи та морозів. Пара обробок від хвороб та шкідників — і вуаля: яскраві плоди на заздрість сусідам буквально обліплюють дерево.

Серед найкращих перевірених сортів айви слід назвати наступні: Мир, Відмінниця, Марія, Чемпіон та інші.

Айва, урожай 2025, Дніпропетровська область

