Готовимся к праздникам, несмотря на отключения. Как быстро взбить крем для торта без миксера (видео)

"Темные времена" не помешают украинцам готовиться к праздникам

Украина продолжает жить в условиях графиков почасовых отключений света из-за последствий российских атак. Украинцы придумывают разные, порой гениальные способы облегчить себе жизнь — мы уже знаем, как осветить комнату или разогреть пищу, когда нет света, но также можно сделать импровизированный "миксер".

В TikTok поделились простой идеей. Несмотря на все попытки России лишить нас праздничного настроения, украинцы готовятся к Рождеству и Новому году. В частности, пекут торты, поэтому возникает необходимость взбивать крем.

Это делается за пять минут с помощью миксера, но он требует электричества. На помощь придет другой способ, который и показали в сети.

Девушка с выпечкой

На дрель прикрепили венчик от миксера, такое устройство, работающее от аккумулятора, прекрасно взбивает крем. Не придется подстраиваться под графики, чтобы сделать вкусный торт.

Кстати, коржи для торта можно сделать и без духовки. Если в вашем доме газовая плита, вы можете испечь их на сковороде. Такой торт получается очень вкусным, никто и не догадается, что он сделан необычным способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лайфхаке, который спасет, если кроме электричества нет еще и воды. С помощью недорогого электронасоса и бутылки с водой можно сделать собственный "водопровод".