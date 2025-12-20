Готуємося до свят попри відключення. Як швидко збити крем для торта без міксера (відео)

"Темні часи" не завадять українцям готуватися до свят

Україна продовжує жити в умовах графіків погодинних відключень світла через наслідки російських атак. Українці вигадують різні, часом геніальні способи полегшити собі життя — ми вже знаємо, як освітити кімнату чи розігріти їжу, коли немає світла, але також можна зробити імпровізований "міксер".

У TikTok поділилися простою ідеєю. Попри всі намагання Росії позбавити нас святкового настрою, українці готуються до Різдва та Нового року. Зокрема печуть торти, тому виникає необхідність збивати крем.

Це робиться за п'ять хвилин за допомогою міксера, але міксер потребує електрики. На допомогу прийде альтернативний спосіб, який і показали в мережі.

Дівчина з випічкою

На дриль прикріпили вінчик від міксера, такий пристрій, що працює від акумулятора чудово збиває крем. Не треба підлаштовуватися під графіки, щоб зробити смачний торт.

До речі, коржі для торта можна зробити й без духовки. Якщо у вашому домі газова плита, ви можете спекти їх на пательні. Такий торт виходить дуже смачним, ніхто й не здогадається, що його зроблено незвичним способом.

