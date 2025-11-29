Без дополнительных устройств. Как за пару минут разогреть еду, когда нет света (видео)

Этот способ займет всего пару минут

В сети пользовательница поделилась рабочим лайфхаком, как разогреть еду без света. Предлагаемый вариант подходит в основном для макарон.

Как указано в видео, чтобы разогреть макароны без света, нужен кипяток и глубокая тарелка. Для этого готовые макароны заливают на несколько минут горячей водой.

После этого воду сливают, можно использовать даже дуршлаг или сито. Таким образом, получаем горячие и вкусные макароны даже без света. Более того, блюдо приобретает такой вкус, словно только что приготовленное.

Правда, у многих возникает логический вопрос: а где взять кипяток, если нет света. Здесь есть два варианта: первый, если в доме есть газ и газовая плита, просто сделать кипяток и залить им макароны. Однако наличие газовой плиты во время отключений скорее всего исключает потребность в лайфхаке, как нагреть еду.

Второй вариант — заранее сделать кипяток и залить его в термос и при необходимости им подогревать пищу. Если использовать качественный термос, он будет держать воду горячей 4-6 часов.

