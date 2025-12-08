Нет воды – есть решение: лайфхак, который поможет при отключениях (видео)

Простое решение для ситуаций, когда краны пустые

Если у вас нет воды, может помочь недорогая электрическая помпа. При отключении света возникает проблема и с водоснабжением — из-за отсутствия электроэнергии насосы не могут докачать воду. С помощью электронасоса и бутыли с водой можно сделать собственный "водопровод".

Способом поделилась Елена Алпатова. Она показала несложную систему – в 5-литровый бутыль с водой вставляют электрическую помпу. Управляется она кнопками, поэтому можно включить подачу воды, помыть руки, умыться, вымыть посуду, а затем выключить.

Это удобнее, чем сливать из той же бутыли воду при необходимости, ведь у насоса "носик", который имеет не очень быструю подачу воды. Автор заказала такую помпу с китайского маркетплейса, но они продаются и в Украине. Их нужно заряжать, но даже если этого не сделать, некоторые модели работают от повербанков. Стоимость самой дешевой помпы для воды на одном из маркетплейсов стартует от 110 грн.

Цена на электрические насосы для воды

Отметим, что длительные отключения ожидаются в Украине не один месяц – Россия не перестает бить по генерирующим мощностям.

