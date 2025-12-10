Простой лайфхак с банкой спасет во время отключений света (видео)

Для эт ого способа понадобится только то, что всегда есть под рукой

В условиях регулярных и длительных отключений света украинцы придумывают разные способы альтернативного освещения. Украинка показала, как сделать импровизированную настольную лампу.

Для этого понадобится мобильный телефон и обычная стеклянная банка. Телефон должен быть заряжен, чтобы работать в формате фонарика. Включив фонарь, телефон следует разместить светом вниз на банке.

Свет осветит банку, усиливаясь от ее стеклянных стенок. Этот способ не только усиливает свет фонаря телефона, но и решает проблему установки телефона для освещения.

Отключения света в Украине — что известно

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру не прекращаются третий год. Из-за их последствий миллионы украинцев вынуждены оставаться без электроснабжения на 12-18 часов в сутки.

По прогнозам экспертов, жесткие графики отключений света, которые сейчас действуют в Украине, к сожалению, будут продолжаться. Главная проблема – недостаток генерации (производства электроэнергии).

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Телеграфу", сколько времени нужно, чтобы ситуация со светом стала немного лучше. Он назвал области, где света станет больше в первую очередь.