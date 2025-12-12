Справитесь без света. Украинец развеселил TikTok лайфхаком для стирки (видео)

В комментариях уже показали утюг, который должен идти в комплекте со стиралкой

На фоне регулярных отключений света в Украине в сети появляется все больше лайфхаков, которые могут облегчить жизнь в этот период. Однако один совет со стиральной машинкой сильно насмешил украинцев.

Ведь пользователь в Тик Ток опубликовал видео, где показывает старую стиральную доску и рекламирует ее. Забавным оказалось то, что мужчина назвал эту доску стиральной машиной "нового поколения BOSCH".

По словам автора, она не нуждается в электроэнергии, из-за чего достаточно экономная. Компактная, ведь можно спрятать и даже взять с собой на природу или в село. Мужчина в шутку отметил, что продает эту "нано-технику".

В комментариях пользователи уже оценили такой юмор и начали делиться своими шутками. Некоторые отмечали, что такая доска выстирывает вещи гораздо лучше, чем любая машинка. А были и те, кто даже придумал современное название для столь старого девайса. Люди под видео писали:

У меня есть такая, уже 35 лет. Работает отлично, в ремонте не была.

Продаю утюг Bosch к комплекту.

Она такое отстирывает, что автомат отдыхает.

Хозяйственное мыло в подарок идет?

Надо говорить, что ограничений по килограммам нет.

Это французская фирма "СампЭре". Очень классная.

