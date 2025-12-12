Зачем у зубных щеток цветные щетинки. Секрет, который мало кто знает

Есть четкие рекомендации по необходимому количеству зубной пасты

Разноцветные щетинки на зубных щетках делают не только для того, чтобы они выглядели более привлекательно. У этого есть вполне практическое предназначение.

"Телеграф" рассказывает, зачем щетинки на зубных щетках делают разноцветными. Главное предназначение этой идеи в том, чтобы показать, сколько зубной пасты нужно выдавливать на щетку для чистки зубов.

Зубные щетки

В рекламах зубной пасты ее всегда выжимают на всю длину щетки. Во-первых, это выглядит эффектно, а во-вторых — чем больше пасты будет использовать человек, тем быстрее будет покупать новую.

Однако на самом деле столько пасты на одну чистку не нужно, и даже может повредить. Поэтому некоторые изготовители щеток цветом выделяют, какую именно площадь щетинок должна занимать зубная паста. Стандартная рекомендация – с горошину. Обычно другой цвет расположен в начале щетинок, иногда (чаще на детских щеточках) – по центру.

Большее количество пасты совсем не означает лучшей гигиены полости рта. Зубной пасты размером с горошину достаточно, качество чистки зубов больше зависит от того, насколько усердно человек работает щеткой.

