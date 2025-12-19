Почему у губок для мытья посуды разные цвета. Секрет, о котором большинство не догадывается

Многие думают, что яркость — просто маркетинговый ход

Губками для мытья посуды пользуются, наверное, в каждом доме. Но немногие знают, что их цвет несет информацию о жесткости.

"Телеграф" рассказывает, почему губки для мытья посуды делают разноцветными. Внимание следует обращать не на цвет поролона, а на окраску скотч-брайта (абразивная часть, наклеенная на него с одной стороны). Именно его цвет указывает на степень жесткости, чаще всего он бывает желтый и зеленый.

Скотч-брайт есть на каждой кухонной губке

Желтый цвет – желтый скотч-брайт наиболее мягкий, в нем нет абразивных частиц. Такая губка подходит для деликатной посуды из стекла, хрусталя, фарфора.

Зеленый цвет – означает, что губка более жесткая. Она может справиться с более тяжелыми загрязнениями – пригоревшая и засохшая пища, застарелые пятна.

В одной упаковке могут быть губки с разной жесткостью абразивной части

Реже встречается скотч-брайт черного, синего и красного цвета. Черный наиболее плотный и содержит больше абразивных частиц. Им нельзя тереть деликатные поверхности, а вот для удаления нагара он станет незаменимым помощником.

Синий цвет указывает, что по жесткости губка стоит между желтой и зеленой. Это достаточно универсальный вариант, но он не справится с тяжелыми загрязнениями.

Красный или оранжевый скотч-брайт способен оттереть засохшие пятна, но при этом его можно использовать для мытья эмали и тефлона. Такие губки предназначены для удаления серьезных загрязнений на деликатных поверхностях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если микроволновка греет посуду, а не еду. Есть несколько уловок, которые помогут это исправить.