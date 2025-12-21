Гороскоп на 22 декабря: тревожные мысли у Тельцов, авантюрные мероприятия у Дев

Лучше избегать рискованных и смелых затей

Год Красной Огненной Лошади принесет многим непростые испытания, а пока что "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 22 декабря, чтобы вы заранее знали, каким будет этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Слухи завтра будут распространяться быстро, поэтому важно уметь отделять правду от вымысла. Многие вопросы решатся сами собой, но ключевые задачи придется решать самостоятельно. Вечером полезно посвятить время шопингу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергетика этого дня может быть нестабильной из-за дисгармонии ночных светил, что сделает вас более уязвимыми. Возможны легкое недомогание и плохое настроение. Если появятся тревожные мысли, прогуляйтесь или насладитесь приятным фильмом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Влияние Вселенной будет благоприятное, поэтому удача будет рядом. Некоторые проблемы решатся сами собой, но с другими придется потрудиться. Старайтесь уделять внимание мелочам и деталям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Предстоит справиться с множеством задач и принять важные решения. Если в течение дня появятся интересные идеи, не стесняйтесь обращаться за помощью к тем, кто может поддержать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила поддержат в делах. По возможности избегайте общения с раздражительными и недовольными людьми. Если старшие или опытные люди дадут полезный совет, примите его к сведению.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не планируйте рискованные или авантюрные мероприятия. В сложных ситуациях полагайтесь на интуицию — завтра она особенно точна. Закон притяжения будет работать: чем больше веры в себя, тем лучше результат.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если рабочие дела выполнены, уделите внимание домашним заботам. Тем Весам, кто трудится или ведет собственный бизнес, стоит не оставлять без контроля даже мелкие проблемы. Добытые результаты и достижения укрепят уверенность в себе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день обещает быть благоприятным и удачным для новых начинаний. Уединение поможет сосредоточиться на самоанализе и духовных поисках, а общение с близкими снимет грусть. День подходит для покупок, смены обстановки и поездок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучше воздержаться от покупок: недобросовестные продавцы могут воспользоваться вашей доверчивостью. Возрастает давление со стороны руководства или коллег, а на искренность и открытость окружающих ждать не приходится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете почувствовать последствия недавно принятых решений. Даже если они окажутся неудачными, не впадайте в уныние. Сохраняйте активность в делах и работе, а также позитивный настрой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Проявите дипломатичность, избегайте конкуренции, интриг и конфликтов. Такая тактика завтра актуальна не только в общении с внешним миром, но и дома, где легко задеть чужие чувства. Если решите разрядить обстановку шуткой, убедитесь, что она никого не заденет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В такие дни особенно важно творить добро, быть ближе к родным и реже обижаться на окружающих. Это поможет выйти из черной полосы жизни и привлечь удачу. Если в жизни все складывается благополучно, поделитесь своим оптимизмом с близкими.