Гороскоп на 22 грудня: тривожні думки у Тельців, авантюрні заходи у Дів

Краще уникати ризикованих і сміливих витівок

Рік Червоного Вогняного Коня принесе багатьом непрості випробування, а поки що "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 22 грудня, щоб ви заздалегідь знали, яким буде цей понеділок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Чутки завтра поширюватимуться швидко, тому важливо вміти відокремлювати правду від вигадки. Багато питань вирішаться самі собою, але ключові завдання доведеться вирішувати самостійно. Увечері корисно присвятити час шопінгу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергетика цього дня може бути нестабільною через дисгармонію нічних світил, що зробить вас більш уразливими. Можливі легке нездужання та поганий настрій. Якщо з’являться тривожні думки, прогуляйтеся або насолодіться приємним фільмом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вплив Всесвіту буде сприятливий, тому удача буде поруч. Деякі проблеми вирішаться самі собою, але з іншими доведеться попрацювати. Намагайтеся приділяти увагу дрібницям та деталям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Доведеться впоратися з безліччю завдань і прийняти важливі рішення. Якщо протягом дня з’являться цікаві ідеї, не соромтеся звертатись за допомогою до тих, хто може підтримати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила підтримають у справах. По можливості уникайте спілкування з дратівливими та незадоволеними людьми. Якщо старші чи досвідчені люди дадуть корисну пораду, візьміть її до уваги.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не плануйте ризикованих чи авантюрних заходів. У складних ситуаціях покладайтеся на інтуїцію — завтра вона особливо точна. Закон тяжіння працюватиме: чим більше віри в себе, тим кращий результат.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо робочі справи виконані, приділіть увагу домашнім турботам. Тим Терезам, хто працює чи веде власний бізнес, варто не залишати без контролю навіть дрібні проблеми. Здобуті результати та досягнення зміцнять впевненість у собі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день обіцяє бути сприятливим та вдалим для нових починань. Усамітнення допоможе зосередитися на самоаналізі та духовних пошуках, а спілкування з близькими зніме смуток. День підходить для покупок, зміни обстановки та поїздок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Найкраще утриматися від покупок: недобросовісні продавці можуть скористатися вашою довірливістю. Зростає тиск з боку керівництва чи колег, а на щирість та відкритість оточуючих чекати не доводиться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете відчути наслідки прийнятих рішень. Навіть якщо вони виявляться невдалими, не зневіряйтеся. Зберігайте активність у справах та роботі, а також позитивний настрій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Проявіть дипломатичність, уникайте конкуренції, інтриг та конфліктів. Така тактика завтра актуальна не лише у спілкуванні із зовнішнім світом, а й удома, де легко зачепити чужі почуття. Якщо вирішите розрядити обстановку жартом, переконайтеся, що вона нікого не зачепить.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У такі дні особливо важливо творити добро, бути ближчими до рідних і рідше ображатися на оточуючих. Це допоможе вийти з чорної смуги життя та притягнути удачу. Якщо у житті все складається благополучно, поділіться своїм оптимізмом із близькими.