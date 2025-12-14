Избавьтесь от этого: как не наряжать новогоднюю елку, чтобы не выглядеть старомодно (фото)

Избегайте искусственных цветов и разноцветных гирлянд

В преддверии Нового года 2026 и года Красной Огненной Лошади дизайнеры интерьеров определяют не только актуальные тренды, но и декор, который окончательно вышел из моды. Ваша елка должна выглядеть стильно и современно, а не как гостья из прошлого.

"Телеграф" рассказывает, каких украшений лучше избегать в этом сезоне. Вот несколько основных антитрендов в украшении новогодней елки к 2026 году:

Исключительно красно-зеленая гамма. Хотя красный и зеленый — классические рождественские цвета, монохромное использование только этих оттенков без добавления других цветов (например, золотого, бронзового, или нейтральных тонов) может выглядеть устаревшим.

Чрезмерное количество мишуры и блесток. Обилие дешевой мишуры и слишком много глянцевых, отражающих поверхностей могут придать елке перегруженный вид. Современный тренд — игра с текстурами (войлок, дерево, лен) и более спокойное, элегантное сияние.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Крупные искусственные цветы и цветочные мотивы. Использование больших искусственных цветов в качестве елочных украшений не ассоциируется с Рождеством и больше напоминает декор для вечеринки или свадьбы.

Слишком яркие, многоцветные гирлянды. Разноцветные мигающие огоньки уступают место более спокойному, элегантному освещению, например, теплым белым или матовым серебристым тонам, которые создают уютную и утонченную атмосферу.

Отсутствие индивидуальности (безликий декор). Использование готовых наборов украшений без добавления личных, винтажных или сделанных своими руками элементов делает елку безликой. В моде ностальгия и индивидуальность, когда каждое украшение рассказывает свою историю.

Розовый цвет в новогоднем декоре. Хотя пастельные тона в целом актуальны, яркий розовый цвет в сочетании с красным воспринимается скорее как декор на День святого Валентина, чем на Рождество и Новый год.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вместо этого, в этом году актуальны природные, землистые оттенки, натуральные материалы (дерево, солома), а также смелые сочетания классических цветов с современными акцентами. Ранее "Телеграф" рассказал, как стильно украсить елку к Новому 2026 году.