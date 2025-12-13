Как украсить елку, чтобы привлечь удачу в дом: главные цвета 2026, игрушки и гирлянды (фото-идеи)

Главный символ 2026 года одобряет красно-золотое сочетание и натуральные материалы

Новый 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади по восточному календарю, что диктует особые тренды в новогоднем декоре. В этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать яркие, энергичные цвета с натуральными элементами, чтобы создать в доме атмосферу праздника, удачи и благополучия.

Чтобы ваша елка выглядела стильно и соответствовала духу года, важно продумать цветовую гамму, выбрать правильные игрушки и эффектные гирлянды. "Телеграф" рассказал в деталях.

Цветовая гамма и игрушки

Главные цвета 2026 года – это все оттенки красного, а также золотой, оранжевый и пурпурный, символизирующие энергию и страсть Огненной Лошади. Также актуальны природные цвета, такие как зеленый, белый и коричневый.

Трендовые сочетания. Классическое красно-золотое сочетание всегда смотрится выигрышно и роскошно. Также популярны монохромные варианты в серебристо-белых или сине-серебристых тонах, создающие ощущение зимней сказки.

Выбор игрушек. Помимо классических стеклянных шаров, выбирайте игрушки из натуральных материалов: дерева, ротанга, соломы. Эффектно будут смотреться игрушки в форме подков, лошадей, звезд или солнца. Можно использовать миниатюрные фонарики, колокольчики и банты из лент.

Натуральные украшения к елке.

Размер и расположение. Используйте крупные игрушки для заполнения нижних и центральных частей елки, а более мелкие — для верхних веток. Это создаст визуальный объем.

Красивые гирлянды и освещение

Освещение играет ключевую роль в создании атмосферы. Гирлянды следует вешать в первую очередь, до размещения игрушек, чтобы огоньки равномерно распределились по всему дереву.

Тип гирлянды. В тренде 2026 года — елки с встроенными лампочками и тонкие гирлянды-"роса" (cluster lights), которые создают эффект парящих огоньков и выглядят очень изящно.

Цвет свечения. Теплый желтый свет создает уютную и домашнюю атмосферу. Для более современного и "морозного" стиля подойдет холодный белый или синий свет.

Расположение. Закрепите гирлянду на макушке и постепенно спускайтесь вниз по спирали к основанию. Если объема не хватает, можно добавить хвойные гирлянды или декоративные веточки, максимально совпадающие по цвету с хвоей.

Стоит добавить, что в 2025-м устаревшие украшения вновь входят в моду. Ранее мы писали, как украсить елку "дождиком" и мишурой.