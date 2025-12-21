"Кофе не предлагал пить?" Миндич нашелся и насмешил украинцев (фото)

Бывший совладелец "Квартала 95" находится в Израиле.

Информации о местонахождении бывшего украинского бизнесмена Тимура Миндича после его побега не было. Однако он был обнаружен в Израиле.

Журналистам удалось сфотографировать беглеца. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Журналисты "Украинской правды" нашли бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле", — говорится в сообщении.

Тимур Миндич в Израиле. Фото УП

Относительно деталей этого разоблачения информации пока нет. Все подробности будут обнародованы впоследствии.

Кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич — кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". В СМИ Миндича называли "другом" президента Владимира Зеленского и приближенным к Офису президента. Также он имел связи с Игорем Коломойским.

Тимур Миндич

Как сообщали СМИ, Миндич за несколько часов до обысков уехал из Украины. Однако сначала в ГНСУ заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ГПСУ рассказали, как Тимуру Миндичу удалось скрыться из Украины.