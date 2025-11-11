Стало известно, как скандальный Миндич смог сбежать из Украины

Он фигурирует в громком коррупционном скандале энергетики

Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич уехал за границу за несколько часов до обысков НАБУ. На границе он воспользовался собственным паспортом и его без проблем пропустили.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на источники. По их словам, НАБУ не выставило индексы на задержку Миндича на границе, поэтому он с легкостью ее пересек.

Что нужно знать:

10 ноября в рамках операции "Мидас" НАБУ провело обыски у Миндича, Галущенко и в "Энергоатоме"

Детективы обнаружили сложную коррупционную схему в энергетике

Одним из ее участников является Миндич, сбежавший из Украины

По словам источников, бизнесмен беспрепятственно пересекает границу, использовав собственный паспорт. Покинул территорию Украины он за несколько часов до обысков НАБУ, которые начались утром 10 ноября.

Как объясняет собеседник изданию, если НАБУ планирует задерживать лицо или проводит у него обыски, оно должно выдать специальный индекс. В этом случае речь идет об индексе "В", который означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может произвести задержание.

Тимур Миндич

Однако на Миндича такой индекс не выдали, поэтому он спокойно пересек границу. Более того, в НАБУ и САП ситуацию не комментируют и не объясняют, почему индексы задержания не были выставлены.

Интересно, что еще 10 ноября в Госпогранслужбе предоставляли другую информацию. Ведь, по словам пограничников, Миндич не пересекал границу. Правда, там говорили, что не разглашают информацию о передвижении людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое "пленки Миндича" и почему вокруг них разразился скандал.