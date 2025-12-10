Укр

Коломойскому наконец-то дали слово в суде: он сделал громкое заявление о Миндиче

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1555
Тимур Миндич и Игороь Коломойский Новость обновлена 10 декабря 2025, 18:20
Тимур Миндич и Игороь Коломойский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Преступники перепутали дом, поэтому покушение на Тимура Миндича не удалось

Бизнесмен Игорь Коломойский, добрался на судебное заседание, и рассказал, что Тимура Миндича якобы пытались убить. Покушение, по словам подсудимого, было совершено 28 ноября в Израиле.

Сам фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич якобы не пострадал, но ранения получила домработница. Слова украинского бизнесмена цитируют СМИ и приводит нардеп Алексей Гончаренко.

"На Миндича в Израиле было совершено покушение 28 ноября", — сказал Коломойский.

Сообщения Алексея Гончаренко
Сообщения Алексея Гончаренко

Как ранее писал "Телеграф", Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года. По словам адвоката, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов.

Кто такой Тимур Миндич и чем он известен

Тимур Миндич — кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". В СМИ его называли "другом" президента Владимира Зеленского и приближенным к Офису президента. Также у него были связи и с Игорем Коломойским.

Тимур Миндич
Тимур Миндич

Как сообщали СМИ, Миндич за несколько часов до обысков, уехал из Украины. Однако сразу в ГПСУ заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

Что такое "Операция "Мидас"

Утром 10 ноября НАБУ провело обыски у Миндича, в тот период, министра энергетики Украины Германа Галущенко, и НАЕК "Энергоатом. Впоследствии антикоррупционеры сообщили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Герман Галущенко
Герман галущенко

Известно, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, и бывшего правоохранителя. Последний занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Эти люди обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, используя служебные связи в министерстве и государственной компании. Таким образом, управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ГПСУ рассказали, как у Тимура Миндича получилось сбежать из Украины.

Теги:
#Гончаренко #покушения #Тимур Миндич