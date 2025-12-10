Коломойскому наконец-то дали слово в суде: он сделал громкое заявление о Миндиче

Преступники перепутали дом, поэтому покушение на Тимура Миндича не удалось

Бизнесмен Игорь Коломойский, добрался на судебное заседание, и рассказал, что Тимура Миндича якобы пытались убить. Покушение, по словам подсудимого, было совершено 28 ноября в Израиле.

Сам фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич якобы не пострадал, но ранения получила домработница. Слова украинского бизнесмена цитируют СМИ и приводит нардеп Алексей Гончаренко.

"На Миндича в Израиле было совершено покушение 28 ноября", — сказал Коломойский.

Как ранее писал "Телеграф", Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года. По словам адвоката, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов.

Кто такой Тимур Миндич и чем он известен

Тимур Миндич — кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". В СМИ его называли "другом" президента Владимира Зеленского и приближенным к Офису президента. Также у него были связи и с Игорем Коломойским.

Как сообщали СМИ, Миндич за несколько часов до обысков, уехал из Украины. Однако сразу в ГПСУ заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

Что такое "Операция "Мидас"

Утром 10 ноября НАБУ провело обыски у Миндича, в тот период, министра энергетики Украины Германа Галущенко, и НАЕК "Энергоатом. Впоследствии антикоррупционеры сообщили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Известно, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, и бывшего правоохранителя. Последний занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Эти люди обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, используя служебные связи в министерстве и государственной компании. Таким образом, управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ГПСУ рассказали, как у Тимура Миндича получилось сбежать из Украины.