"Каву не пропонував піть?" Міндіч знайшовся та насмішив українців (фото)
Колишній співвласник "Кварталу 95" перебуває в Ізраїлі
Інформації про місцеперебування колишнього українського бізнесмена Тимура Міндіча, після його втечі не було. Проте він був виявлений в Ізраїлі.
Журналістам вдалося сфотографувати втікача. Про це повідомляє "Українська правда".
"Журналісти "Української правди" знайшли бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики і щодо якого ввели санкції, в Ізраїлі", — йдеться в повідомленні.
Щодо деталей цього викриття інформації поки немає. Зазначається, що всі подробиці будуть оприлюднені згодом.
Хто такий Тимур Міндіч
Тимур Міндіч — кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". У ЗМІ Міндіча називали "другом" президента Володимира Зеленського та наближеним до Офісу президента. Також він мав зв'язки й з Ігорем Коломойським.
Як повідомляли ЗМІ, Міндіч за кілька годин до обшуків виїхав з України. Однак спочатку в ДПСУ заявили, що не мають доступу до інформації про виїзд бізнесмена.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДПСУ розповіли, як Тимуру Міндічу вдалося втекти з України.