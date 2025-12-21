"Каву не пропонував піть?" Міндіч знайшовся та насмішив українців (фото)

Колишній співвласник "Кварталу 95" перебуває в Ізраїлі

Інформації про місцеперебування колишнього українського бізнесмена Тимура Міндіча, після його втечі не було. Проте він був виявлений в Ізраїлі.

Журналістам вдалося сфотографувати втікача. Про це повідомляє "Українська правда".

"Журналісти "Української правди" знайшли бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики і щодо якого ввели санкції, в Ізраїлі", — йдеться в повідомленні.

Тимур Міндіч в Ізраїлі. Фото УП

Щодо деталей цього викриття інформації поки немає. Зазначається, що всі подробиці будуть оприлюднені згодом.

Хто такий Тимур Міндіч

Тимур Міндіч — кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". У ЗМІ Міндіча називали "другом" президента Володимира Зеленського та наближеним до Офісу президента. Також він мав зв'язки й з Ігорем Коломойським.

Тимур Міндіч

Як повідомляли ЗМІ, Міндіч за кілька годин до обшуків виїхав з України. Однак спочатку в ДПСУ заявили, що не мають доступу до інформації про виїзд бізнесмена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ДПСУ розповіли, як Тимуру Міндічу вдалося втекти з України.