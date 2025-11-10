Обыски НАБУ у Галущенко, бизнесмена Миндича и "Энергоатоме". Что известно о "друге" Зеленского и других

Бизнесмен Миндич уже покинул страну

В понедельник, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен покинул территорию Украины.

Как пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники, причина обысков не разглашается. Однако Миндич выезжал из Украины, по данным медиа, летом 2025 года.

Что нужно знать:

Обыски у Миндича проводят в Киеве

Бизнесмен имеет связи с олигархом Игорем Коломойским

НАБУ также проводит обыски у Галущенко и "Энергоатоме"

"Сегодня НАБУ провело обыск у бизнесмена Тимура Миндича в Киеве", — говорят источники.

Они также добавляют, что бизнесмен покинул территорию Украины 10 ноября утром как раз за несколько часов до обысков НАБУ. Причина таких действий Миндича и детективов Бюро неизвестна.

Тимур Миндич

Кроме того, по данным нардепа Ярослава Железняка, НАБУ также производит обыски в "Энергоатоме" и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

"Ты смотри, какое совпало. Все три: Миндич, Герман, Энергоатом и все в одном нашем расследовании и одном потом заявлении в НАБУ", — говорится в сообщении.

Что известно о Тимуре Миндиче

Миндич Тимур Михайлович — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". Он — фигурант расследования НАБУ по хищению государственных средств.

В СМИ часто называли Миндича "другом" президента Владимира Зеленского, одним из совладельцев фирмы "Квартал 95" и приближенным к Офису президента. Однако у него также есть связи с Игорем Коломойским. Это подтверждает то, что в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

Тимур Миндич

Впоследствии сообщалось, что в 2021 году в квартире Миндича проходило празднование дня рождения Зеленского в компании "кварталовцев". Сам Зеленский объяснял: праздновал в своей квартире, а квартира Миндича расположена в этом же доме.

Интересно, летом 2025 года была информация, что якобы бизнесмен уехал из Украины в Австрию.

Что известно о Германе Галущенко и "Энергоатоме"

Герман Валерьевич Галущенко — украинский юрист, министр юстиции Украины с 17 июля 2025 года. Министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 13 мая 2021 года). В 2013-2014 годах — исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом".

В августе 2024 года сотрудники НАБУ разоблачили заместителя Галущенко Александра Гейло в получении взятки в размере 500 тысяч долларов США за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

Герман Галущено

"Энергоатом" — национальная атомная энергогенерирующая компания, являющаяся крупнейшим производителем электроэнергии в Украине и оператором всех действующих атомных электростанций страны. В состав компании входят Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, а также Ташлыкская ГАЭС и Александровская ГЭС.

