На Харьков несется похолодание из Арктики: синоптик назвал дату, когда ждать морозов до -12°С

На следующей неделе харьковчан ожидает внезапный "погодный кульбит"

Относительно тёплая погода в Харькове резко изменится уже на следующей неделе. Температурные показатели опустятся до минусовых отметок.

В среду, 24 декабря, пасмурная и влажная, "осенняя" погода сменится на настоящую зимнюю. Об этом рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": На Украину надвигается арктический воздух. Синоптик назвал самые морозные дни в канун Нового года

Какая будет погода в Украине

По словам метеоролога, арктическая воздушная масса из Скандинавии принесет в Украину похолодание. В северных областях Украины, в том числе и Харьковской, температура снизится на 6 – 8 градусов. В ночное время минимальные значения термометров покажут -5…-12 градусов. В течение дня будет преобладать минусовая температура.

Игорь Кибальчич Фото Редпост

Какая будет погода в Харькове

Согласно данным сайта Meteofor, в ближайшие три дня в Харькове будет держаться облачная погода, с возможными осадками в виде мокрого снега. Температура будет колебаться от +1 градуса днем до -1 ночью. А 24 декабря температурные показатели резко упадут до –10 градусов ночью, до –3 днем. 26 декабря возможен снег. Морозная погода будет держаться до конца недели.

Прогноз погоды в Харькове

Синоптики сайта Meteo.ua прогнозируют, что в Харькове до среды будет держаться пасмурная погода. 24 декабря также ожидается резкое падение температуры, но до 0-4 градусов и снег. Температура ночью будет колебаться от 0 до -11 градусов. Днем от +3 до -9 градусов.

Прогноз погоды в Харькове

На сайте sinoptik.ua осадки в виде снега в Харькове не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться в минусовых показателях. Ночью показатели термометров будут показывать от 0 до -10 градусов мороза. А днем от +1 до –5 градусов.

