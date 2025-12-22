Блэкаут на кухне: 3 лайфхака, как спасти продукты в холодильнике без лишних затрат

Правильный алгоритм действий убережет продукты

Длительные отключения электричества угрожают порчей продуктов в холодильнике. Однако есть способы, которые помогут надолго сохранить еду даже при отсутствии электроснабжения.

"Телеграф" рассказывает о лайфхаках, которые уберегут продукты от порчи. Иногда даже не нужно ничего дополнительно покупать.

Правильное размещение продуктов в холодильнике

Самые скоропортящиеся продукты лучше ставить вглубь холодильника, потому что там самая низкая температура. Там они дольше останутся свежими. Продукты, которые могут выдерживать более высокие температуры, можно разместить на дверце или в овощных ящиках. Обычно они расположены дальше всего от морозильника. Если в холодильнике есть термометр, следите, чтобы температура не поднималась выше +4 градусов.

Подготовиться к отключениям можно заранее

Дополнительная термоизоляция

Этот способ актуален для длительных отключений. Сохранить холод помогут одеяла, полотенца или специальные термочехлы. Ими нужно укутать холодильник или морозильную камеру. Дополнительная изоляция поможет дольше сохранить холод внутри. Важно не перекрыть полностью доступ воздуха в холодильник, поэтому вентиляционные отверстия надо оставлять открытыми.

Спасут хладоэлементы и лед

Сохранить холод в холодильнике помогут специальные хладоэлементы. В продаже можно найти их разных размеров, стоят они немного. Аккумуляторы холода можно разложить рядом с наиболее быстро портящимися продуктами: мясо, молочные продукты рыба. Как вариант – такие продукты можно поставить в термосумку и туда же поместить хладоэлементы.

Хладагенты

Однако есть другой способ – когда есть свет, заморозить бутылки с водой. Когда электричество выключено, их нужно разместить на верхней полке холодильника. Холодный воздух опускается вниз и позволяет сохранять продукты свежими.

