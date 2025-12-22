Блекаут на кухні: 3 лайфхаки, як врятувати продукти в холодильнику без зайвих витрат

Правильний алгоритм дій вбереже продукти

Тривалі відключення електрики загрожують псуванням продуктів у холодильнику. Однак є способи, які допоможуть надовго зберегти продукти навіть за умов відсутності електропостачання.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, що вбережуть продукти від псування. Інколи навіть непотрібно нічого додатково купувати.

Правильне розміщення продуктів у холодильнику

Продукти, що псуються найшвидше, краще ставити вглиб холодильника, адже там найнижча температура. Там вони довше залишаться свіжими. Продукти, які можуть витримувати вищі температури, можна розмістити на дверцятах чи в овочевих шухлядах. Зазвичай, вони розміщені найдалі від морозильника. Якщо у холодильнику є термометр, слідкуйте, щоб температура не підіймалася вище за +4 градуси.

Підготуватися до відключень можна заздалегідь

Додаткова термоізоляція

Цей спосіб актуальний для тривалих відключень. Зберегти холод допоможуть ковдри, рушники або спеціальні термочохли. Ними треба укутати холодильник чи морозильну камеру. Додаткова ізоляція допоможе довше зберегти холод всередині. Важливо не перекрити повністю доступ повітря у холодильник, тому вентиляційні отвори треба залишати відкритими.

Врятують холодоелементи та лід

Зберегти холод у холодильнику допоможуть спеціальні холодоелементи. У продажу можна знайти їх різних розмірів, коштують вони небагато. Акумулятори холоду можна розкласти поруч з продуктами що найбільш швидко псуються: м’ясо, молочні продукти риба. Як варіант — такі продукти можна поставити у термосумку й туди ж помістити холодоелементи.

Холодоагенти

Однак є інший варіант — коли є світло, заморозити пляшки з водою. Коли електрику вимкнули, їх треба розмістити на верхній полиці холодильника. Холодне повітря опускається донизу та дає змогу зберігати продукти свіжими.

Раніше "Телеграф" публікував поради з соцмереж, як зберегти продукти від псування під час блекауту.