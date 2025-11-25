Ничего не нужно подключать и покупать: как легко осветить всю комнату во время блэкаута (видео)

Этот вариант экономный и достаточно простой в использовании

В нашей стране продолжают действовать графики отключения электроэнергии, и чтобы не оставаться в темноте, украинцы придумывают различные лайфхаки. Один из таких способов позволяет осветить всю комнату, потратив минимум времени и усилий.

В Tik-Tok показали, как без дополнительных затрат сделать "фонарь", который выручит во время блэкаута. Потребуется несколько подручных средств.

Чем осветить комнату, если нет электроэнергии

Во время отключений электричества не стоит сидеть в темноте. Если у вас нет LED-ламп или других осветительных приборов, то можно самостоятельно сделать "фонарик", который поможет осветить помещение.

Для этого вам понадобятся обычные подручные вещи: бутылка с водой, фонарик, фольга и скотч.

Фольгу нужно скрутить в плотный рулон, затем порвать на небольшие кусочки и бросить их в бутылку с водой. После этого фонарик помещают сверху и фиксируют скотчем. Свет от фонарика, проходя через воду и фольгу, рассеивается по всей комнате, создавая мягкое и равномерное освещение.

Такой простой лайфхак помогает сделать пребывание в доме во время блэкаута более комфортным.

