Ничего не нужно подключать и покупать: как легко осветить всю комнату во время блэкаута (видео)
Этот вариант экономный и достаточно простой в использовании
В нашей стране продолжают действовать графики отключения электроэнергии, и чтобы не оставаться в темноте, украинцы придумывают различные лайфхаки. Один из таких способов позволяет осветить всю комнату, потратив минимум времени и усилий.
В Tik-Tok показали, как без дополнительных затрат сделать "фонарь", который выручит во время блэкаута. Потребуется несколько подручных средств.
Чем осветить комнату, если нет электроэнергии
Во время отключений электричества не стоит сидеть в темноте. Если у вас нет LED-ламп или других осветительных приборов, то можно самостоятельно сделать "фонарик", который поможет осветить помещение.
Для этого вам понадобятся обычные подручные вещи: бутылка с водой, фонарик, фольга и скотч.
Фольгу нужно скрутить в плотный рулон, затем порвать на небольшие кусочки и бросить их в бутылку с водой. После этого фонарик помещают сверху и фиксируют скотчем. Свет от фонарика, проходя через воду и фольгу, рассеивается по всей комнате, создавая мягкое и равномерное освещение.
Такой простой лайфхак помогает сделать пребывание в доме во время блэкаута более комфортным.
