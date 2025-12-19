Это спасет и ваши продукты, и холодильник: что нужно сделать во время отключений света

Главное — не выпускайте холод, открывая постоянно дверцы холодильника

В Украине продолжаются отключения электроэнергии, к которым нужно правильно подготовиться. Например, чтобы продукты в холодильнике не потеряли свежесть, да и сама техника не пострадала, важно знать несколько работающих лайфхаков

В TikTok поделились советами, как спасти продукты во время блэкаута. Следует к ним прислушаться.

Как сохранить продукты свежими по время отключений света

Главная ошибка, которую допускает большинство, заключается в частом открывании дверцы холодильника. Даже одно лишнее открытие сокращает запас холода на 20–30 минут, поэтому не стоит делать это без острой необходимости.

Чтобы продукты оставались свежими как можно дольше, заранее разместите их ближе к дверце, а менее скоропортящиеся спрячьте вглубь холодильника.

Что касается морозилки, то пустое пространство заполните замороженными бутылками с водой — они будут работать как аккумуляторы холода. Более того, чем полнее заполнена морозилка, тем дольше она сохраняет температуру. Почти пустая морозилка держит холод около 6-8 часов, а загруженная — от 20 до 48 часов.

Также проверьте уплотнитель дверца холодильника. Это легко сделать с помощью листа бумаги. Если бумагу легко вытащить, уплотнитель нужно заменить, поскольку он не сохраняет холод.

Как сохранить продукты при отключениях света

Во время частых отключений света нужно знать, как спасти не только продукты, но и сам холодильник. От скачков напряжения технику поможет защитить портативный стабилизатор с функцией переходника. Также стоит рассмотреть покупку генератора или зарядной станции, которые будут поддерживать работу холодильника без частых перебоев.

