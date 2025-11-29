Компактная и стоит всего 55 гривен: украинка показала находку, которая выручит во время блэкаута (фото)

Лампа работает на батарейках и весьма удобная в использовании

Во время отключений электроэнергии украинцы спасаются с помощью различных ламп, светильников и гирлянд. Интересные находки они активно показывают в социальных сетях. Например, одна девушка приобрела в "Авроре" компактную лампу для чтения книг.

Полезной находкой она поделилась в Threads. Такая лампа с прищепкой стоит всего 55 гривен.

Лампа для чтения книг из "Авроры"

Эта компактная лампа на прищепке станет незаменимой, если вы хотите читать, не мешая другим, или во время блэкаутов, когда нужен источник света. Плюс ко всему, она помогает скоротать время за полезным занятием и легко крепится к страницам книг, не повреждая их.

Высота лампы составляет 12 сантиметров, диаметр — 3,5 сантиметра, питание обеспечивает три батарейки типа LR41, уже входящие в комплект.

Пользователи отмечают, что это действительно полезная находка и многие не знали, что такую лампу можно приобрести в "Авроре" по низкой цене, поэтому заказывали на Temu:

"Купила себе такую, уже полгода пользуюсь, хотя кто-то писал, что быстро ломается";

"Думала заказать на Тему, но вовремя попала на ваш тредс и пойду в "Аврору"";

"Ого, почему ее раньше не было? Я уже на Тему заказала".

Но в комментариях некоторые отмечают, что яркость такой лампы может быстро снижаться, так как батарейки интенсивно разряжаются, а стоят дороже, чем сама вещь:

"Есть такая, покупала, чтобы читать в поезде, но яркость потом падает";

"У меня есть несколько таких, но батарейки очень быстро садятся, а стоят дороже, чем сама лампа";

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первом магазине "Аврора" в Украине. Он появился еще в 2011 году.