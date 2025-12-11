На случай блэкаута: как за минуту сделать "мини-батарею" дома (видео)

Украинцы активно обсуждают необычную идею в соцсетях

В условиях длительных отключений электроэнергии украинцы запасаются лайфхаками на зиму, чтобы оставаться в тепле и с освещением дома. Одним из таких называют действенный способ с глиняным горшком и свечами.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok на странице irishaakit. Автор отмечает, что такая конструкция всего за пару часов превратится в "батарею", которая согреет комнату.

Таким образом можно создать хотя бы минимальный источник тепла, когда дома нет света и нет возможности подключить обогреватель.

Для создания такой "батареи" нужно всего лишь две вещи:

глиняной горшок

свечи

Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика.

На видео видно, что автор просто устанавливает свечи внутрь горшка и далее глиняный материал поглощает тепло и постепенно отдаёт его в помещение. К тому же, над горшком можно погреть руки, если дома, например, сильно холодно.

Важно помнить, что любые экспериментальные методы стоит применять только с особой осторожностью! Не оставляйте такую вещи без присмотра или на ночь.

