Трамп спрятал дочь в "бункере миллиардеров": что это за таинственный остров (фото)

Там живут миллиардер Джефф Безос и Хулио Иглесиас

Пока большинство людей испытывают трудности с жильем, мировая элита скрывается в условиях максимальной роскоши и безопасности. Иванка Трамп живет под постоянной охраной на закрытом острове у берегов США, известном как "бункер миллиардеров".

Что нужно знать:

Индиан-Крик — крошечный закрытый остров для сверхбогатых

Иванка Трамп и Джаред Кушнер владеют здесь несколькими поместьями на десятки миллионов долларов

Среди жителей острова — Джефф Безос, Том Брэди и Хулио Иглесиас

Индиан-Крик — это засекреченный анклав, который занимает всего 0,46 квадратной мили и включает 41 прибрежное поместье, доступное исключительно сверхбогатым, сообщало издание Express. Здесь расположены роскошные резиденции с видом на океан, частный гольф-клуб на 18 лунок и многоуровневая система безопасности.

Остров Индиан-Крик, Флорида. Фото: Getty Images

На примерно 85 жителей приходится 13 полицейских, действует круглосуточное морское патрулирование, единственный охраняемый мост, соединяющий остров с материком. Кроме того, остров оснащен радиолокационной технологией, способной обнаруживать людей на расстоянии до 1000 метров, разработанной фирмой, возглавляемой бывшим командующим Армией обороны Израиля.

Фото: Google Maps

Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Getty Images

Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер стали владельцами недвижимости на Индиан-Крик в конце 2020 года, выкупив участок площадью 80 тысяч квадратных футов за 31,8 миллиона долларов. Спустя несколько месяцев пара приобрела соседнее поместье за 24 миллиона долларов и полностью его реконструировала, добавив шесть спален и восемь с половиной ванных комнат. Сегодня дочь президента США фактически живет в одном из самых защищенных частных мест США.

Фото: Google Maps

Дочь Трампа занимается серфингом возле своего дома. Фото: Getty Images

Среди других известных жителей острова — основатель Amazon Джефф Безос, который в 2023 году вложил более 140 миллионов долларов в покупку двух соседних участков, планируя построить единую резиденцию. Здесь же проживает бывший квотербек НФЛ Том Брэди, возводящий новый дом с тренажерным залом, бассейном и спортивной площадкой. Одним из старожилов Индиан-Крик остается певец Хулио Иглесиас, владевший здесь недвижимостью с конца 1970-х годов.

Напомним, что Иванка родилась в первом браке бизнесмена.