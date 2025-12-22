Трамп сховав дочку у "бункері мільярдерів": що це за таємничий острів (фото)
Там живуть мільярдер Джефф Безос та Хуліо Іглесіас
Поки більшість людей зазнають труднощів із житлом, світова еліта ховається в умовах максимальної розкоші та безпеки. Іванка Трамп живе під постійною охороною на закритому острові біля берегів США, відомому як "бункер мільярдерів".
Що потрібно знати:
- Індіан-Крік — крихітний закритий острів для надбагатих
- Іванка Трамп і Джаред Кушнер володіють тут кількома маєтками на десятки мільйонів доларів
- Серед мешканців острова — Джефф Безос, Том Бреді і Хуліо Іглесіас
Індіан-Крік — це засекречений анклав, який займає всього 0,46 квадратної милі і включає 41 прибережний маєток, доступний виключно надбагатим, повідомляло видання Express. Тут розташовані розкішні резиденції з видом на океан, приватний гольф-клуб на 18 лунок та багаторівнева система безпеки.
На приблизно 85 жителів припадає 13 поліцейських, діє цілодобове морське патрулювання, єдиний міст, що охороняється, який з’єднує острів з материком. Крім того, острів оснащений радіолокаційною технологією, здатною виявляти людей на відстані до 1000 метрів, розробленою фірмою, яку очолює колишній командувач Армії оборони Ізраїлю.
Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер стали власниками нерухомості на Індіан-Крік наприкінці 2020 року, викупивши ділянку площею 80 тисяч квадратних футів за 31,8 мільйона доларів. Через кілька місяців пара придбала сусідній маєток за 24 мільйони доларів і повністю його реконструювала, додавши шість спалень та вісім з половиною ванних кімнат. Сьогодні дочка президента США фактично живе в одному із найзахищеніших приватних місць США.
Серед інших відомих жителів острова — засновник Amazon Джефф Безос, який у 2023 році вклав понад 140 мільйонів доларів у покупку двох сусідніх ділянок, плануючи побудувати єдину резиденцію. Тут же мешкає колишній квотербек НФЛ Том Бреді, який зводить новий будинок з тренажерним залом, басейном та спортивним майданчиком. Одним зі старожилів Індіан-Крік залишається співак Хуліо Іглесіас, який володів тут нерухомістю з кінця 1970-х років.
Нагадаємо, що Іванка народилася у першому шлюбі бізнесмена. Раніше ми розповідали, як склалося життя Івани Трамп, яку Дональд поховав на власному полі для гольфу.