Трамп сховав дочку у "бункері мільярдерів": що це за таємничий острів (фото)

Там живуть мільярдер Джефф Безос та Хуліо Іглесіас

Поки більшість людей зазнають труднощів із житлом, світова еліта ховається в умовах максимальної розкоші та безпеки. Іванка Трамп живе під постійною охороною на закритому острові біля берегів США, відомому як "бункер мільярдерів".

Що потрібно знати:

Індіан-Крік — крихітний закритий острів для надбагатих

Іванка Трамп і Джаред Кушнер володіють тут кількома маєтками на десятки мільйонів доларів

Серед мешканців острова — Джефф Безос, Том Бреді і Хуліо Іглесіас

Індіан-Крік — це засекречений анклав, який займає всього 0,46 квадратної милі і включає 41 прибережний маєток, доступний виключно надбагатим, повідомляло видання Express. Тут розташовані розкішні резиденції з видом на океан, приватний гольф-клуб на 18 лунок та багаторівнева система безпеки.

Острів Індіан-Крік, Флорида. Фото: Getty Images

На приблизно 85 жителів припадає 13 поліцейських, діє цілодобове морське патрулювання, єдиний міст, що охороняється, який з’єднує острів з материком. Крім того, острів оснащений радіолокаційною технологією, здатною виявляти людей на відстані до 1000 метрів, розробленою фірмою, яку очолює колишній командувач Армії оборони Ізраїлю.

Фото: Google Maps

Джаред Кушнер та Іванка Трамп. Фото: Getty Images

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер стали власниками нерухомості на Індіан-Крік наприкінці 2020 року, викупивши ділянку площею 80 тисяч квадратних футів за 31,8 мільйона доларів. Через кілька місяців пара придбала сусідній маєток за 24 мільйони доларів і повністю його реконструювала, додавши шість спалень та вісім з половиною ванних кімнат. Сьогодні дочка президента США фактично живе в одному із найзахищеніших приватних місць США.

Фото: Google Maps

Дочка Трампа займається серфінгом біля свого будинку. Фото: Getty Images

Серед інших відомих жителів острова — засновник Amazon Джефф Безос, який у 2023 році вклав понад 140 мільйонів доларів у покупку двох сусідніх ділянок, плануючи побудувати єдину резиденцію. Тут же мешкає колишній квотербек НФЛ Том Бреді, який зводить новий будинок з тренажерним залом, басейном та спортивним майданчиком. Одним зі старожилів Індіан-Крік залишається співак Хуліо Іглесіас, який володів тут нерухомістю з кінця 1970-х років.

Нагадаємо, що Іванка народилася у першому шлюбі бізнесмена. Раніше ми розповідали, як склалося життя Івани Трамп, яку Дональд поховав на власному полі для гольфу.