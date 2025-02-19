Похоронена на его собственном поле для гольфа: как выглядит могила первой жены Трампа

Ивана Трамп была бизнес-партнершей своего мужа, а после развода стала писать книги и запустила бренд косметики

Ивана Трамп – женщина, которая была не только первой женой Дональда Трампа, но и яркой личностью, бизнесвумен, писательницей и светской львицей. Она вместе с мужем приезжала в Москву. Ее жизнь кончилась в результате несчастного случая, что стало трагедией для ее семьи и почитателей.

Много споров вызвало место захоронения Иваны Трамп – ее бывший муж решил, что она должна почивать на поле для гольфа. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила первой жены Дональда Трампа.

Фото: Getty Images

Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) была не только любовью Дональда Трампа, но и его важным бизнес-партнером, человеком, сыгравшим значительную роль в создании его империи недвижимости. Их брак длился 15 лет и был одним из самых громких в мире американской элиты 1980-х.

Ивана Трамп на протяжении семи лет занимала руководящие должности в компании The Trump Organization. В частности, работала на должности старшей руководительницы и вице-президента по дизайну интерьера. Именно она отвечала за разработку внутреннего оформления Trump Tower Baku, что было отмечено использованием фирменного мрамора. Кроме того, Ивана занимала позицию генерального директора и президента отеля и казино Trump Castle в Атлантик-Сити, а впоследствии стала руководительницей Plaza Hotel на Манхеттене.

Фото: Getty Images

Ивана встретила Дональда Трампа в 1976 году в Нью-Йорке, и уже в следующем году они поженились. В их браке родилось трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп.

Фото: Getty Images

Почему Трамп расстался с первой женой

Брак Иваны и Дональда распался в 1992 году после бурного скандала из-за романа Трампа с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз, которая впоследствии стала его второй женой. Развод стал настоящей сенсацией: Ивана получила около 14 миллионов долларов компенсации, особняк в Коннектикуте и финансовое обеспечение для детей.

Фото: Getty Images

После развода Ивана построила свою карьеру: писала книги, запустила собственные бренды косметики, одежды и аксессуаров, а также работала телеведущей. Она еще трижды выходила замуж, хотя эти браки были менее продолжительными.

Фото: Getty Images

Причина смерти Иваны Трамп

Первая супруга президента США скончалась 14 июля 2022 года в возрасте 73 лет. Ее нашли мертвой у лестницы в ее доме на Манхэттене, Нью-Йорк. Главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка сообщил, что причиной смерти стали тупые травмы туловища, полученные в результате классифицируемого как несчастный случай падения.

Где похоронена и как выглядит могила

Похоронили Ивану Трамп на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере, штат Нью-Джерси, принадлежащего ее бывшему мужу. Могила выглядит скромно. Место захоронения отмечено венком из белых цветов и гранитной плитой с ее именем и датами рождения и смерти.

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