Похоронена на его собственном поле для гольфа: как выглядит могила первой жены Трампа
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Ивана Трамп была бизнес-партнершей своего мужа, а после развода стала писать книги и запустила бренд косметики
Ивана Трамп – женщина, которая была не только первой женой Дональда Трампа, но и яркой личностью, бизнесвумен, писательницей и светской львицей. Она вместе с мужем приезжала в Москву. Ее жизнь кончилась в результате несчастного случая, что стало трагедией для ее семьи и почитателей.
Много споров вызвало место захоронения Иваны Трамп – ее бывший муж решил, что она должна почивать на поле для гольфа. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила первой жены Дональда Трампа.
Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) была не только любовью Дональда Трампа, но и его важным бизнес-партнером, человеком, сыгравшим значительную роль в создании его империи недвижимости. Их брак длился 15 лет и был одним из самых громких в мире американской элиты 1980-х.
Ивана Трамп на протяжении семи лет занимала руководящие должности в компании The Trump Organization. В частности, работала на должности старшей руководительницы и вице-президента по дизайну интерьера. Именно она отвечала за разработку внутреннего оформления Trump Tower Baku, что было отмечено использованием фирменного мрамора. Кроме того, Ивана занимала позицию генерального директора и президента отеля и казино Trump Castle в Атлантик-Сити, а впоследствии стала руководительницей Plaza Hotel на Манхеттене.
Ивана встретила Дональда Трампа в 1976 году в Нью-Йорке, и уже в следующем году они поженились. В их браке родилось трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп.
Почему Трамп расстался с первой женой
Брак Иваны и Дональда распался в 1992 году после бурного скандала из-за романа Трампа с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз, которая впоследствии стала его второй женой. Развод стал настоящей сенсацией: Ивана получила около 14 миллионов долларов компенсации, особняк в Коннектикуте и финансовое обеспечение для детей.
После развода Ивана построила свою карьеру: писала книги, запустила собственные бренды косметики, одежды и аксессуаров, а также работала телеведущей. Она еще трижды выходила замуж, хотя эти браки были менее продолжительными.
Причина смерти Иваны Трамп
Первая супруга президента США скончалась 14 июля 2022 года в возрасте 73 лет. Ее нашли мертвой у лестницы в ее доме на Манхэттене, Нью-Йорк. Главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка сообщил, что причиной смерти стали тупые травмы туловища, полученные в результате классифицируемого как несчастный случай падения.
Где похоронена и как выглядит могила
Похоронили Ивану Трамп на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере, штат Нью-Джерси, принадлежащего ее бывшему мужу. Могила выглядит скромно. Место захоронения отмечено венком из белых цветов и гранитной плитой с ее именем и датами рождения и смерти.
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