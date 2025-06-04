Имеет троих детей и не ладит с мачехой. Что известно о старшей дочери Трампа Иванке

Старшая дочь Трампа была советницей президента в администрации своего отца

Она могла просто "заниматься собой" и все равно появлялась бы в заглавиях модных таблоидов. Однако дочь Дональда Трампа Иванка выбрала выйти из тени своего отца и создала собственный имидж. Она стала бизнесвумен, советницей в Белом Доме, публичной личностью и мамой троих детей.

Также в жизни дочери Трампа был моделинг. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Иванке Трампе.

Что известно о старшей дочери президента США

Иванка родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье предпринимателей Дональда и Иваны. Училась девушка в элитных частных школах Chapin School и Choate Rosemary Hall, а высшее образование получала в Пенсильванском университете.

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После окончания учебы Иванка стала работать в компании отца — Trump Organization. Она была исполнительной вице-президентом по развитию и закупкам. Параллельно она занималась моделингом. Девушка снималась для модных глянцев и была манекенщицей.

Иванка также была судьей в нескольких выпусках шоу The Apprentice, а в 2007 году стала основала собственный бренд аксессуаров и одежды. Его критиковали из-за использования натурального меха в изделиях. Однако в 2018 году бренд прекратил свое существование.

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Также дочь Трампа была владелицей бренда бриллиантовых украшений – Ivanka Trump Fine Jewelry. Ее изделия покупали звезды – Дженнифер Лопес, Рианна. Об этом писали в модных журналах, СМИ и т.д.

Впоследствии Иванка Трамп ушла в политику. Она стала советницей президента в администрации своего отца.

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Какие отношения между Иванкой и Меланией Трамп

Когда Дональд Трамп был президентом впервые, ходили слухи о том, что между его старшей дочерью и женой напряженные отношения. Они якобы уважали друг друга, но не дружили.

В книге Кэти Роджерс "Американская женщина" говорилось, что сложные отношения между ними обусловлены тем, что Иванка пыталась взять на себя много обязанностей, возложенных на Меланию как на первую леди.

Иванка тогда контролировала восточное крыло Белого дома, а Мелания тогда жила в Нью-Йорке и ухаживала за Берроном. Жена президента называла его старшую дочь "принцессой". Кстати, разница в возрасте между ними — всего 9 лет.

Личная жизнь Иванки Трамп

Иванка замужем за бизнесменом Джаредом Кушнером. Он владелец компании и газеты New York Observer. Когда они познакомились, были просто друзьями, но это переросло в любовь. Сейчас у пары есть трое детей. Джаред был старшим советником Дональда Трампа с 2017 года.

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