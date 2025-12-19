Путин признался, что влюблен. С кем ему приписывали романы и как выглядят его фаворитки

Они резко разбогатели во время его пребывания у власти

Президент России Владимир Путин, подводя "итоги года" в Гостином дворе 19 декабря, заявил, что "влюблен". "Телеграф" вспомнил, с кем российскому диктатору приписывали романы и что известно о его любовницах.

Что нужно знать:

Личная жизнь Путина остается одной из самых закрытых и обсуждаемых тем в России

СМИ приписывают ему отношения с чемпионками, миллионершами и молодыми спортсменками

Каждые несколько лет в публичном поле появляется новая "фаворитка"

После официального развода Путина с Людмилой Шкребневой в 2013 году, личная жизнь российского диктатора стала объектом для слухов. Официальный Кремль неизменно заявляет, что глава Кремля "женат на России", однако 19 декабря он, на вопрос пропагандистки, заявил, что влюблен.

"Тайная семья" и общие дети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева остается главной фигурой в слухах о личной жизни Путина еще с 2008 года. Несмотря на многочисленные опровержения, СМИ регулярно публикуют расследования о "дворцах" Кабаевой и ее возможной роли матери его детей.

Путин присмотрел Кабаеву еще в 2008 году

Алина Кабаева сейчас

Миллионерша из Петербурга

История Светланы Кривоногих стала публичной в 2020 году после расследования издания "Проект". Бывшей уборщице, внезапно ставшей владелицей доли в банке "Россия" и элитной недвижимости, приписывают роман с Путиным в конце 90-х и начале 2000-х.

Светлана Кривоногих

Ее дочь, Елизавета Кривоногих (известная как Луиза Розова), имеет поразительное внешнее сходство с президентом. В 2025 году СМИ сообщали о жизни Елизаветы в Париже и ее неоднозначных высказываниях о "человеке, разрушившем ее жизнь".

Светлана Кривоногих и ее дочь Елизавета

Новая старая "фаворитка"

В 2024-2025 годах на первый план вышла глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Слухи о ее особом статусе подогреваются ее активной публичной деятельностью и схожестью типажа с предыдущими "пассиями" президента. В сети часто обсуждают, что в один момент она якобы сменила Алину Кабаеву в роли главной фаворитки. Уже в ноябре 2025 года стало известно, что Мизулина и российский певец-пропагандист Shaman поженились в оккупированном Донецке.

Екатерина Мизулина

"Мисс Кувалда"

В 2015 году поводом для сплетен стало появление Путина на турнире по боевому самбо в Сочи в компании абсолютной чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной, которая имеет спортивное прозвище "Кувалда". Пресса отметила их непринужденное общение, однако продолжения эта история в виде серьезных доказательств не получила.

Наталья Рагозина и Путин

Юная любительница допингов

В 2024-2025 годах, на фоне допингового скандала и отстранения Камилы Валиевой от соревнований, ее имя также начало всплывать в контексте личной жизни президента. Слухи подпитывались тем, что Путин публично выражал поддержку спортсменке, которой всего 19 лет, а также ее появлением на различных официальных мероприятиях. В СМИ ее имя стало ассоциироваться с потенциальной "новой фавориткой".

Путин и Камила Валиева

Молодая замена Кабаевой

Слухи вокруг 23-летней фигуристки Алины Загитовой усилились после ее триумфа на Олимпиаде 2018 года. Ее стремительный карьерный рост — от ведущей на Первом канале до участницы дорогостоящих ледовых шоу — стал поводом для сравнений с Кабаевой.

Путин и Алина Загитова

