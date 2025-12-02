К 44 годам стал миллиардером: что известно про зятя Трампа Кушнера и как он выглядит (фото)

Ранее Кушнер занимался нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами

Сегодня, 2 декабря, в Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с личными представителями лидера США. Помимо Стивена Уиткоффа в ней принимает участие и зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Ранее он занимал пост его старшего советника.

Что известно:

Зять Трампа, не имея формальной должности, отправился к Путину на переговоры ради продвижения мирного соглашения РФ с Украиной

Джаред Кушнер является мужем Иванки Трамп. После ухода из администрации президента США он создал фирму Affinity Partners и заработал миллиард

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Джаред Кушнер и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты из его жизни и карьеры.

Кто такой Джаред Кушнер и что о нем известно

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в обеспеченной еврейской семье в Нью-Джерси. Его отец был успешным застройщиком. Джаред получил образование в Гарварде, а затем в Нью-Йорском университете.

Джаред Кушнер, Фото: Getty Images

В 2009 году Кушнер женился на дочери будущего президента США Иванке Трамп. У них родилось трое детей.

Джаред Кушнер с Иванкой Трамп и детьми, Фото: Getty Images

В 2016 году Джаред активно включился в политику Дональда Трампа и стал фактически одним из ключевых организаторов и стратегов его предвыборной кампании.

Джаред Кушнер был старшим советником Трампа, Фото: Getty Images

После победы Трампа Кушнер получил пост его старшего советника. И одними из ключевых его заслуг стали "соглашения Авраама", подписанные в 2020 году в Вашингтоне. Они открыли путь к нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

СМИ отмечали, что без его личных усилий, нетипичных решений и прямого доступа к Трампу аналогичные соглашения могли бы оказаться невозможными.

Он — надежный советник на протяжении всей кампании и переходного периода. Я горжусь, что он занимает ключевую руководящую роль в моей администрации Дональд Трамп

В 2021 году Кушнер ушел из администрации Белого дома и сосредоточился на бизнесе. Он стал владельцем компании Affinity Partners, ориентированную на инвестиции на Ближнем Востоке, в Израиле и других регионах.

Джаред Кушнер к 44 годам стал миллиардером, Фото: Getty Images

По оценкам СМИ, к 44 годам состояние Джареда перешагнуло миллиард долларов. Доходы Кушнера удвоились именно за годы президентства его тестя.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп, Фото: Getty Images

Сейчас Джаред Кушнер вернулся к внешней политике и был привлечен у переговорной группе по Украине, несмотря на то, что у него нет формальной должности.

В статье Financial Times зятя Трампа называют "general‑policy fixer" — человеком, которого привлекают к переговорам, когда требуется продвинуть сложные международные сделки и найти нестандартные решения в трудных ситуациях.

Как выглядит Джаред Кушнер, Фото: Getty Images

