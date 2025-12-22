Подобным образом называют и наркоторговцев: это смешное украинское слово значит совсем не то, что кажется

Тех, кто слышит это определение впервые, оно может повеселить и удивить

В украинском языке есть немало забавных слов. Некоторые используются локально, жители других частей Украины могут даже не угадать, что они означают — именно такое слово пусер.

Что такое "пусер"

Это смешное слово используют на Ровенщине и кое-где на Волыни. Хотя в голову по его звучанию приходит совсем другое, на самом деле, пусер — это кофта за капюшоном. Это слово является синонимом к свитшоту или худи.

Существует схожее под названием слово, "пушер" (от английского pusher). Оно означает мелкого наркоторговца.

Откуда могло пойти такое название

Доподлинно неизвестно, почему такую кофту в этих регионах называют именно так. Однако можно предположить, что это связано с зарубежным секонд-хендом, массово появившимся в Украине в 2000-х годах.

В норвежском и датском языках есть слово puser (или pusser), что в переводе означает "котик", или "пушистый", "мягкий". Возможно, слово пусер закрепилось за кофтой с капюшоном именно потому, что так было написано на этикетках скандинавских кофт, попавших в Украину как "гуманитарка".

Ровенщина тогда была большим узлом распределения подержанной одежды. Возможно поэтому там слово "пусер" быстро "пошло в народ" и закрепилось. Украинский язык живой, он развивается и приобретает новые слова, которые обогащают его.

