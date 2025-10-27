Это смешное слово из шахмат называет состояние, которое было почти у каждого: никогда не догадаетесь, что оно означает

Иногда бывает момент, когда "и делать нельзя и не делать нельзя". Какое слово из шахмат точно описывает жизненный тупик?

Иногда по слову трудно догадаться, что оно может означать. В частности, среди таких — цугцванг. По звучанию можно заподозрить у него немецкое происхождение, а со значением знакомы не все, несмотря на то, что большинство людей сталкивались с такой ситуацией.

Цугцванг — термин из шахмат, шашек и других стратегических игр, который означает ситуацию, когда любой возможный ход только усугубляет положение игрока. Другими словами – это момент, когда двигаться необходимо, но каждый вариант ведет к поражению. Это слово, которое используют для обозначения ситуации, когда "делать нельзя и не делать нельзя".

Слово происходит из немецкого Zugzwang — "принуждение к совершению хода". Однако на украинском можно подобрать пусть не абсолютные, но все же очень близкие по значению синонимы. По мнению пользователей "Словотвора", ближайшим украинским аналогом является слово "безвихідь". Среди лидеров также попали "силохідь", "кривостан", "трісця".

Как употреблять слово цугцванг для обозначения бытовых жизненных ситуаций

После серии неудачных решений правительство оказалось в цугцванге – любой следующий шаг вызовет недовольство общества.

В их отношениях наступил цугцванг: если умолчит — обидится партнер, если скажет — поссорятся.

Иногда в жизни бывает цугцванг – когда любое решение кажется неправильным, но стоять на месте уже нельзя.

