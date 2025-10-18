Россияне ни за что не поймут. Какое смешное украинское слово знают даже не все украинцы

Это слово может развеселить собеседника, хотя имеет бранное значение

В украинском языке немало уникальных и забавных слов. Их употребление не только может пополнить словарный запас, но и развеселить собеседника. В частности в этом поможет слово "вишкребок".

"Телеграф" расскажет вам его значение, а также когда лучше употреблять. Заметим, что "вишкребок" дословно можно перевести на русский — выскребок, но фактический такого слова нет.

Согласно толковому словарю, "вишкребок" имеет два значения. Одно из них — небольшой хлеб из остатков теста на дне или стенке макитры, бочки. То есть буквально то, что выскребли и сделали из него хлеб. Кстати, не всегда речь идет именно о тесте, ведь остатки можно выскабливать и из других емкостей: вишкребоки каши, цемента и т.п.

Слово вишкребок

Другое значение слова "вишкребок" — последний ребенок в семье. Обычно здесь речь идет о бранном подтексте. Иногда так называли неполноценного или пренебрежительного человека. Выходит, что "вишкребок" — слово разговорного стиля, бытового характера. Его чаще можно услышать на западе и севере Украины.

Примеры употребления:

Геть відціля, мерзота, вишкребки всього, що є найгидчішого у світі, геть! (Кроп., II, 1958, 472);

О, я помирюся з цим вишкребком Косінським. Не інакше, як Замойський його й підкинув нам для розбрату (Ле, Наливайко, 1957, 43).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово звучит смешно, но может использоваться каждый день.