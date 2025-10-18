Укр

Россияне ни за что не поймут. Какое смешное украинское слово знают даже не все украинцы

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинское смешное слово Новость обновлена 18 октября 2025, 14:45
Украинское смешное слово. Фото Коллаж, "Телеграф"

Это слово может развеселить собеседника, хотя имеет бранное значение

В украинском языке немало уникальных и забавных слов. Их употребление не только может пополнить словарный запас, но и развеселить собеседника. В частности в этом поможет слово "вишкребок".

"Телеграф" расскажет вам его значение, а также когда лучше употреблять. Заметим, что "вишкребок" дословно можно перевести на русский — выскребок, но фактический такого слова нет.

Согласно толковому словарю, "вишкребок" имеет два значения. Одно из них — небольшой хлеб из остатков теста на дне или стенке макитры, бочки. То есть буквально то, что выскребли и сделали из него хлеб. Кстати, не всегда речь идет именно о тесте, ведь остатки можно выскабливать и из других емкостей: вишкребоки каши, цемента и т.п.

Слово вишкребок
Слово вишкребок

Другое значение слова "вишкребок" — последний ребенок в семье. Обычно здесь речь идет о бранном подтексте. Иногда так называли неполноценного или пренебрежительного человека. Выходит, что "вишкребок" — слово разговорного стиля, бытового характера. Его чаще можно услышать на западе и севере Украины.

Примеры употребления:

  • Геть відціля, мерзота, вишкребки всього, що є найгидчішого у світі, геть! (Кроп., II, 1958, 472);
  • О, я помирюся з цим вишкребком Косінським. Не інакше, як Замойський його й підкинув нам для розбрату (Ле, Наливайко, 1957, 43).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое украинское слово звучит смешно, но может использоваться каждый день.

Теги:
#Украинский язык #Слово #Значение #Смешное