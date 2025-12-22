Схожим чином називають і наркоторговців: це смішне українське слово значить зовсім не те, що здається

Тих, хто чує це визначення вперше, воно може повеселити та здивувати

В українській мові є чимало кумедних слів. Деякі використовуються локально, жителі інших частин України можуть навіть не вгадати, що вони означають — саме таким є слово пусер.

Що таке "пусер"

Це смішне слово використовують на Рівненщині та подекуди на Волині. Хоча на думку за його звучанням приходить зовсім інше, насправді, пусер — це кофта за капюшоном. Це слово є синонімом до світшота чи худі.

На Рівненщині кофту з капюшоном називають пусер

Існує схоже за назвою слово, "пушер" (від англійського pusher). Воно означає дрібного наркоторгівця.

Звідки могла піти така назва

Достеменно невідомо, чому таку кофту в цих регіонах називають саме так. Однак можна припустити, що це пов'язане з закордонним секонд-хендом, який масово з'явився в Україні у 2000-х роках.

Дівчина у пусері

У норвезькій та данській мовах є слово puser (або pusser), що в перекладі означає "котик", або "пухнастий", "м'який". Можливо, слово пусер закріпилося за кофтою з капюшоном саме тому, що так було написано на етикетках скандинавських кофт, що потрапили в Україну як "гуманітарка".

Рівненщина тоді була великим вузлом розподілу вживаного одягу. Можливо тому там слово "пусер" швидко "пішло в народ" і закріпилося. Українська мова жива, вона розвивається та набуває нових слів, що збагачують її.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке виплигасики. Це розмовне слово більше використовують в західній частині України, так називають дрібні смаколики домашнього виробництва.