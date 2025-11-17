Звучит, как ругательство. Что означает смешная "перната" украинская фамилия

Есть почти тысяча украинцев с такими фамилиями

В Украине проживает немало граждан с забавными фамилиями, среди которых Петухова или Петух. Эти родовые имена довольно сильно похожи на бранное слово "петух". Потому возникает вопрос: как образовались соответствующие фамилии и что означали в древности.

Как отмечается на портале "Рідні", одной из самых распространенных "пернатых" фамилий в Украине является Петухова. Ведь на территории страны проживает 792 человека с такой фамилией.

Чаще ее носят женщины по имени Татьяна. Если смотреть на распространение фамилии по областям, то видно, что наибольшее количество Петуховых в Киеве и Харьковщине, и Донбассе.

Распространение фамилии Петухова

Также достаточно распространена фамилия Петухов, которую носят 686 человек. Большинство проживает также в Киеве, Харьковской и Донецкой области. Кроме того, довольно часто встречается фамилия Петух. Ее имеют 45 украинцев. Наибольшее количество проживает на территории Крыма. К тому же можно в Украине встретить Петухина и Петухину.

Распространение фамилии Петухов

Распространение фамилии Петух

Распространение фамилии Петухин и Петухина

Что означает фамилия и как образовалось

Происхождение фамилии Петухов или Петух имеет несколько версий, однако ни одна из них не связана с бранным значением слова. В древности петухом называли человека, который разводит птиц и проводит много времени с ними. Также это родовое имя могло появиться как прозвище. Ведь яркого человека с громким голосом и вспыльчивым характером называли петухом.

Кроме того, не следует забывать, что петухи как птицы известны своим своенравным характером и постоянными драками за территорию с другими петухами. Поэтому такое прозвище могли дать и разбойнику или достаточно темпераментному мужчине.

