Это смешное украинское слово "сломает мозг" россиянам. Проверьте, знаете ли вы его

Колоритные выражения соловьиной очаровывают

Украинский язык имеет немало забавных слов. Другие же не только смешные, но и настолько милые, что от них веет детством и семейным уютом.

Именно такое слово "виплигасики". Это разговорное слово больше используют в западной части Украины, виплигасиками называют мелкие лакомства домашнего производства.

Это хворост, который можно называть виплигасики

Это слово не найдешь в словарях, но его часто используют в семейном кругу, в разговоре с детьми. Его забавное, но уютное звучание погружает в детство, во времена, когда детьми мы не могли дождаться, когда уже будут готовы мамины вкусности, которые пахли на весь дом.

Виплигасики — так у нас называли любые вкусности, приготовленные дома, — рассказал украинец в разговоре в сети об интересных украинских словах

Чаще всего виплигасики – это сладкие мелкие жареные изделия из теста (пампушки, хворост, мелкие оладьи). В некоторых семьях этим словом называют любые мелкие домашние блюда, которые "быстро съедаются" или "будто выпрыгивают из сковородки". Например, такое название имеет блюдо из куриного филе и сыра, что жарится на сковородке.

