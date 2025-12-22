Рус

Варто піти вже зараз: в якому магазині можна купити червону рибу на 200 грн дешевше

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Де скупитись вигідно
Де скупитись вигідно. Фото Колаж "Телеграфу"

Рибні продукти за вигідними цінниками розбирають миттєво

Перед зимовими святами в "АТБ" оновили знижки на рибні продукти, які часто купують до святкового столу. Частина пропозицій діє обмежений час і стосується товарів, що зазвичай коштують недешево.

У продажу є форель шматочками та стейками, сьомга різних видів, а також ікра й пресерви. Частина товарів продається зі зниженими цінами у фасованому вигляді, інші — на вагу. Детальніше про акції розповів "Телеграф".

Зимові знижки на рибу в "АТБ"

Форель від ТМ "К.І.Т." холодного копчення вагою 120 грамів коштує 126,90 гривні при знижці 30%. Слабосолона сьомга цього ж бренду у фасуванні 60 грамів продається за 69,90 гривні. Масляна сьомга холодного копчення вагою 80 грамів коштує 54,50 гривні, також зі знижкою 30%.

Охолоджений стейк сьомги від ТМ "Norven" продають по 665,89 гривні за кілограм зі знижкою 25%, тобто на понад 220 гривень дешевше. Філе сьомги цього ж виробника коштує 279,90 гривні за упаковку, знижка на нього така сама.

Знижки в АТБ на червону рибу та ікру до 1 січня 2026
Знижки на рибні товари в "АТБ"

Водночас пресерви "Кальмар по-корейськи" вагою 180 грамів продаються за 75,90 гривні зі знижкою 35%. Ікра форелі у фасуванні 90 грамів коштує 314,90 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що м'ясо в Україні може здорожчати одразу на 10%. Аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко назвав причину.

Теги:
#Риба #Ціни #Ікра #АТБ