Варто піти вже зараз: в якому магазині можна купити червону рибу на 200 грн дешевше

Рибні продукти за вигідними цінниками розбирають миттєво

Перед зимовими святами в "АТБ" оновили знижки на рибні продукти, які часто купують до святкового столу. Частина пропозицій діє обмежений час і стосується товарів, що зазвичай коштують недешево.

У продажу є форель шматочками та стейками, сьомга різних видів, а також ікра й пресерви. Частина товарів продається зі зниженими цінами у фасованому вигляді, інші — на вагу. Детальніше про акції розповів "Телеграф".

Зимові знижки на рибу в "АТБ"

Форель від ТМ "К.І.Т." холодного копчення вагою 120 грамів коштує 126,90 гривні при знижці 30%. Слабосолона сьомга цього ж бренду у фасуванні 60 грамів продається за 69,90 гривні. Масляна сьомга холодного копчення вагою 80 грамів коштує 54,50 гривні, також зі знижкою 30%.

Охолоджений стейк сьомги від ТМ "Norven" продають по 665,89 гривні за кілограм зі знижкою 25%, тобто на понад 220 гривень дешевше. Філе сьомги цього ж виробника коштує 279,90 гривні за упаковку, знижка на нього така сама.

Знижки на рибні товари в "АТБ"

Водночас пресерви "Кальмар по-корейськи" вагою 180 грамів продаються за 75,90 гривні зі знижкою 35%. Ікра форелі у фасуванні 90 грамів коштує 314,90 гривні.

