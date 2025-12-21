Мясо в Украине может подорожать сразу на 10%: эксперт назвал причину

Несмотря на увеличение затрат, производители мяса в Украине не могут обеспечить себе полную энергетическую автономность

Длительные отключения света в Украине прибавляют 10% к себестоимости производства мяса. Однако украинские фермеры адаптируются к новым условиям.

Необходимость автономного снабжения электроэнергией заставляет производителей поднимать цены. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал аналитик мясного рынка Николай Бабенко.

Воздействие отключений электроэнергии на цены

По словам эксперта, отключения электроэнергии стали существенным фактором, влияющим на стоимость производства. Он подтвердил, что затраты выросли на 10% из-за необходимости автономного энергообеспечения.

"Это живые организмы, хотя отрасль выращивания и переработки уже давно адаптировалась к новым вызовам с блэкаутами. И все имеют генерацию собственную, но она не обеспечивает ни кого на 100% потребности. Это максимум 50-60%", — отметил Бабенко.

По его словам, продолжительные отключения могут нести большие риски. Поскольку кормораздача, подача воды, вентиляция зависят от бесперебойного энергопитания, если что-то пойдет не так, за сутки может погибнуть все поголовье.

Угрожает ли Украине блэкаут

Энергосистема Украины существенно повреждена российскими атаками, но заявления, что система балансирует на грани коллапса, не соответствуют действительности. Об этом "Телеграфу" рассказал в блицинтервью народный депутат Украины, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"В Украине есть проблемы со строительством защитных сооружений второго и третьего уровня, но, несмотря на то, у нас высокая степень готовности. Даже масштабными атаками России не удается достичь ее цели — обесточить и погрузить в блэкаут всю Украину", — сказал нардеп.

Также Нагорняк объяснил, что те отключения света, которые сейчас действуют в Украине, — не блэкауты, а ограничение потребления. "Укрэнерго" балансирует систему через отключение разных категорий потребителей.

