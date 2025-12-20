Стоит запастись курятиной перед праздниками? Грозит ли Украине скачок цен

На рынке фиксируется избыток предложения мяса птицы

Блюда из курицы традиционно присутствуют как на повседневном, так и на праздничном столе украинцев. Цены на курятину упали, но многих интересует, не вырастут ли они ближе к праздникам.

Что нужно знать:

Стоимость мяса курицы снизилась на 20%, несмотря на блэкауты, из-за трех факторов

Хотя цены и упали, эксперты не советуют делать запасы

Потребительский спрос остается низким из-за общей экономической ситуации

Своими прогнозами по стоимости курятины перед Рождеством и Новым годом с "Телеграфом" поделились эксперты: Сколько будет стоить курятина перед Новым годом и стоит ли делать запас (инфографика)

Подорожает ли курятина в ближайшее время

Заместитель коммерческого директора "Агро-Рось" Наталья Сайковская в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметила, что не ожидает значительного роста цен на курятину. Если стоимость и вырастет, то минимально.

Я думаю, что она где-то зафиксируется. Плюс-минус будет варьироваться. Если это из разреза цены тушки, то это плюс пять гривен. Сегодня рыночная оптовая цена тушки будет где-то в районе 85-90 гривен. Я не думаю, что цена будет расти. Много нюансов, формирующих цену. Где-то так и будет, — прогнозирует она

Текущие цены на курицу в Украине

С ней согласен и исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко. По его словам, сейчас отпускные цены на куриное мясо на грани себестоимости.

Этот тренд продолжается сегодня. В декабре цены реализации будут под влиянием этих факторов и существенно не изменятся, – говорит специалист.

Уже три года спрос на мясо не растет перед зимними праздниками

Традиционно перед Новым годом и Рождеством цены на мясо растут. Это связано с повышением спроса – курицу покупают к праздникам, а также заканчивается пост, поэтому мяса покупают больше. Однако сейчас ситуация поменялась.

Сегодня этого нет уже третий год, потому что вопрос именно о нашей энергетике, о блэкаутах, о хранении, — пояснила Наталья Сайковская

Курочка всегда есть на праздничном столе украинцев

Какие части курицы будут стоить меньше всего

По ее словам, производители пытаются удерживать доступные цены на определенные части курицы. Речь идет о тушке и четверти: если оптовая цена составляет 85 гривен, то на прилавках она должна быть около 93-95 гривен с учетом торговой наценки.

Однако, добавила Сайковская, продавцы не всегда меняют стоимость даже тогда, когда ее опускают производители. Поэтому украинцы порой не ощущают удешевления, хотя оптовые цены снижаются.

Относительно других частей курицы — окорочка, филе, крылышки — каждый производитель формирует свою ценовую политику. Цены могут быть разными в зависимости от региона, сети и т.п.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", как изменятся цены на яйца перед Новым годом. Есть несколько причин, почему яйца в этом году не подорожают так сильно, как в предыдущие годы.