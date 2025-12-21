Лучше запастись заранее: какой продукт советуют закупать перед Рождеством и Новым годом
Многие покупатели уже прислушались к совету специалистов
Сейчас — один из самых выгодных периодов для покупок перед праздниками. Можно подготовить заранее запасы мяса и до Рождества и Нового года и оно отлично сохранится.
Что нужно знать:
- Ближе к праздникам ожидается рост спроса, очереди и возможный дефицит мяса
- Продукт можно замораживать — при минусовых температурах он останется неизменным на вкус
- Закупка заранее помогает избежать стресса и лишних трат в праздничные дни
Об этом сообщает "Телеграф" в материале: "Сколько будет стоить свинина перед Новым годом".
Частный заготовитель из Васильковского района Киевской области Александр предупредил, что после 20 декабря уже начнется предпраздничный ажиотаж.
Многие покупатели уже прислушались к совету специалистов и начинают закупаться с запасом, чтобы иметь продукты к праздникам и не сталкиваться с очередями и дефицитом мяса перед праздниками.
Многие так и поступают. До Нового года скупаются с запасом, бросают на заморозку
Он также добавил, что мясо и сало отлично сохраняются при минусовых температурах и не теряют вкусовых качеств.
Цены на свинину в Украине
По данным сайта "Минфин", по состоянию на начало декабря в супермаркетах цены стартуют от 226 гривен (грудинка), средняя цена ошейка — 334 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине за последний месяц резко упали цены на свинину. Почему фермеры продают мясо себе в убыток.