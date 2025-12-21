Лучше запастись заранее: какой продукт советуют закупать перед Рождеством и Новым годом

Многие покупатели уже прислушались к совету специалистов

Сейчас — один из самых выгодных периодов для покупок перед праздниками. Можно подготовить заранее запасы мяса и до Рождества и Нового года и оно отлично сохранится.

Что нужно знать:

Ближе к праздникам ожидается рост спроса, очереди и возможный дефицит мяса

Продукт можно замораживать — при минусовых температурах он останется неизменным на вкус

Закупка заранее помогает избежать стресса и лишних трат в праздничные дни

Об этом сообщает "Телеграф" в материале: "Сколько будет стоить свинина перед Новым годом".

Частный заготовитель из Васильковского района Киевской области Александр предупредил, что после 20 декабря уже начнется предпраздничный ажиотаж.

Многие покупатели уже прислушались к совету специалистов и начинают закупаться с запасом, чтобы иметь продукты к праздникам и не сталкиваться с очередями и дефицитом мяса перед праздниками.

Многие так и поступают. До Нового года скупаются с запасом, бросают на заморозку говорит эксперт.

Он также добавил, что мясо и сало отлично сохраняются при минусовых температурах и не теряют вкусовых качеств.

Цены на свинину в Украине

По данным сайта "Минфин", по состоянию на начало декабря в супермаркетах цены стартуют от 226 гривен (грудинка), средняя цена ошейка — 334 гривен.

Цены на свинину в Укаине. Инфографика: "Телеграф"

