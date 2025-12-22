Украинцев могут не пропустить на границе домой: почему их отправят в иностранные учреждения

Этот важный документ должен всегда быть актуальным и в надлежащем состоянии

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут оказаться в ситуации, когда их паспорт оказался просроченным, но им нужно вернуться домой. Может ли человек пересечь границу между государствами в такой ситуации

Как пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью для РБК-Украина, ни один гражданин Украины не может быть ограничен во въезде в страну. Однако украинец может попасть в сложную ситуации на границе.

Если паспорт просрочен, проблема может возникнуть на стороне соседней страны. Например, в Польше или Румынии человеку могут отказать в пересечении границы.

Если гражданин Украины следует в сторону нашего государства и во время контрольных процедур с той стороны контролирующие органы обнаруживают просроченный паспорт, то это — отказ в пересечении границы Андрей Демченко

В таком случае придется либо возобновлять паспорт, либо обращаться в дипломатические учреждения Украины для получения вида на возвращение.

Как не иметь проблем при выезде из страны

Чтобы избежать проблем при выезде за границу, нужно заранее проверять все документы. Демченко советует убедиться, что паспорт действителен, и не перепутать его с другими документами.

Если дети уезжают не с родителями, нужно подготовить дополнительные документы.

Потому что во время войны только папа и мама могут выезжать за границу с детьми без согласия одного из родителей. Другие родственники должны выезжать с соответствующими документами Андрей Демченко

Например, родная тетя должна иметь нотариальные согласия обоих родителей или письменное согласие, заверенное органами опеки и попечительства.

Также следует учитывать особенности каждого участка границы и возможную перегрузку пунктов пропуска. Демченко советует проверять состояние очередей как на выезде из Украины, так и на границе соседней страны, куда вы направляетесь.

