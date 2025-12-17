Документ потеряет свою силу? Почему свидетельства и другие бумаги лучше не ламинировать

При посещении различных учреждений могут возникнуть проблемы с документами

Многие украинцы имеют ламинированные документы, например свидетельства о рождении или браке. Не помешает ли этот пластик при предоставлении услуг в различных учреждениях.

Законодательством страны это не запрещено. Об этом объяснили в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Однако государственные органы, нотариусы и регистраторы обязаны работать только с оригиналами документов. Если бумага заламинирована, трудно подтвердить ее подлинность, и экспертизу провести невозможно.

При пересечении границы пограничники и миграционная служба могут отказать в приеме ламинированных документов и потребовать оригиналы. На ламинированной бумаге нельзя ставить штамп апостиля, делать исправления или дополнения. Это касается свидетельств о рождении, браке и других документов, которые используются за рубежом.

Нотариус принимает только те ламинированные документы, которые разрешены законом. Среди них – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, пенсионное удостоверение и дипломы. Также ламинирование не запрещается для документов, сразу изготовленных из полимера, например ID-карты, паспорта и международные водительские удостоверения.

