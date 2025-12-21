Мужчины из сферы медиа будут выезжать из Украины по-новому в 2026 году: что изменится 1 января

С 1 января вступает в силу постановление Кабмина об изменениях в правилах выезда за границу представителей стратегических коммуникаций

В Украине с 1 января 2026 года изменяются правила выезда за границу для мужчин, работающих в сфере стратегических коммуникаций и медиа. С этого дня письмо-информирование о разрешении на пересечение границы будет предоставляться не Министерством культуры, а Госкомтелерадио.

До вступления в силу указанных изменений пограничники принимают к рассмотрению письма от Минкульта. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Кабмин принял Постановление №1509, которым определены изменения в Порядок пересечения государственной границы. Это касается мужчин 23-60 лет, работающих в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы", — говорится в сообщении.

Пограничник проверяет документы

Согласно документу пропуск таких лиц через границу будет осуществляться при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания. В нем должны быть указаны дата выезда и возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные.

Пограничник рассматривает документы

В то же время ГПСУ рассматривает письма от Минкультуры до вступления в силу этой нормы. Также необходимо иметь при себе:

приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с переводом;

паспорт для выезда за границу;

военно-учетный документ с отметками ВСК и СП или электронный ВОД.

"Максимальный срок пребывания таких граждан за границей – не более 60 дней", — напомнили в ГПСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кабинет Министров изменил правила бронирования и теперь отсрочку могут забрать мгновенно. Если предприятие потеряло статус критически важного, его работники остаются без защиты от мобилизации – даже если до этого были забронированы.