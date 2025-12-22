Українців можуть не пропустити на кордоні додому: чому їх відправлять до іноземних установ

Цей важливий документ повинен завжди бути актуальним і в належному стані

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть опинитись в ситуації, коли їх паспорт виявився простроченим, але їм потрібно повернутись додому. Чи може людина перетнути межу між державами у такій ситуації.

Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю для РБК-Україна, жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну. Однак українець може потрапити у складну ситуацію на кордоні.

Якщо паспорт прострочений, проблема може виникнути на стороні суміжної країни. Наприклад, у Польщі чи Румунії людині можуть відмовити у перетині кордону.

Якщо громадянин України слідує в бік нашої держави й під час контрольних процедур із того боку контролюючі органи виявляють протермінований паспорт, то це — відмова у перетині кордону Андрій Демченко

У такому разі доведеться або поновлювати паспорт, або звертатися до дипломатичних установ України для отримання посвідки на повернення.

Як не мати проблем під час виїзду з країни

Щоб уникнути проблем під час виїзду за кордон, треба заздалегідь перевіряти всі документи. Демченко радить переконатися, що паспорт дійсний, і не переплутати його з іншими документами.

Якщо діти їдуть не з батьками, потрібно підготувати додаткові документи.

Бо під час війни лише тато і мама можуть їхати за кордон з дітьми без згоди одного з батьків. Інші родичі мають їхати з відповідними документами Андрій Демченко

Наприклад, рідна тітка має мати нотаріальні згоди обох батьків або письмову згоду, завірену органами опіки та піклування.

Також слід враховувати особливості кожної ділянки кордону та можливе перевантаження пунктів пропуску. Демченко радить перевіряти стан черг як на виїзді з України, так і на кордоні суміжної країни, куди прямуєте.

