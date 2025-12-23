Шоколад по гороскопу: история линейки "Зодиак", которую так любили в Украине 20 лет назад

В начале нулевых каждый украинский подросток знал: шоколад нужно выбирать не только по вкусу, но и по знаку зодиака

Сладости – это часто способ вспомнить детство. Один вкус или знакомая обертка могут сразу вернуть ощущение праздника и теплые воспоминания. У каждого поколения есть свои любимые конфеты и шоколадки, которые мы помним прежде всего из-за эмоций.

Еще в конце 1990-х украинские дети мечтали найти на полках магазинов шоколадку со своим знаком зодиака. "Зодиак" от Roshen был не просто сладостями – это был подлинный культурный феномен эпохи, когда астрология ворвалась в массовую культуру, а отечественные производители учились создавать продукты с характером. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Когда астрология стала шоколадной

Корпорация Roshen, сформировавшаяся в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики, в начале нулевых активно строила новый образ украинского шоколада. Именно тогда появилась линейка "Зодиак" – 12 разных плиток, каждая из которых соответствовала одному астрологическому знаку.

Концепция была простой и гениальной одновременно: каждый покупатель мог найти "свой" шоколад. Овен, Телец, Близнецы – все 12 знаков получили персональный дизайн обертки с характерными символами и цветовой гаммой. Это был не просто продукт, а персональная история, делавшая покупку эмоционально насыщенной.

Вкусы, которые удивили всех

Кроме астрологической темы "Зодиак" поражал необычными начинками. В то время, когда большинство украинского шоколада ограничивалось орехами и карамелью, Roshen предлагал вкус дыни, клубники и других фруктов. Для отечественного рынка это была подлинная экзотика.

Такие эксперименты помогли "Зодиаку" выделиться среди традиционных плиток и закрепить за собой статус "необычного" шоколада. Дети и подростки обсуждали, какой знак вкусный, а взрослые удивлялись смелости производителя.

Коллекционная ценность

Сегодня "Зодиак" больше не производят, но он продолжает жить в памяти целого поколения. Обертки от этого шоколада стали объектом коллекционирования — их продают на аукционах и специальных площадках как часть визуальной истории украинских сладостей конца 1990-х – начала 2000-х.

В социальных сетях регулярно появляются ностальгические посты о "Зодиаке", где люди делятся воспоминаниями о том, как искали плитки со своим знаком или обменивались ими с друзьями.

Первый шаг к современному брендингу

В более широком контексте истории Roshen линейка "Зодиак" стала важным этапом эволюции компании. Это был один из первых концептуальных продуктов, который продавался не только как вкус, но и целостная идея. Такой подход помог компании отойти от образа обычной фабрики советского типа и перейти к современному брендингу.

"Зодиак" доказывает: иногда продукт становится культовым не потому, что он самый вкусный, а потому, что он появляется в нужное время и умело играет на эмоциях покупателей. А еще потому, что он навсегда остается частью детства целого поколения.

